Bloomberg обновил рейтинг самых богатых семей мира за 2025 год

Самые богатые семьи мира за год стали еще богаче. По данным Bloomberg, совокупное состояние 25 семей из нового рейтинга за 2025 год выросло на сотни миллиардов долларов и вышло на новый максимум.

Для больших семей этот год оказался удачным. Рынок акций подрос, сырье держалось дорого, а классические бизнесы, от ритейла до металлов - снова прыгнули в гору.

Сколько денег у топовых семей

По оценке Bloomberg, общий капитал 25 самых богатых семей мира сейчас достигает около 2,9 трлн долларов. Это больше, чем год назад, сразу на 358,7 млрд долларов.

Планка входа в рейтинг тоже поднялась. Если раньше хватало меньшей суммы, то теперь минимальное состояние для попадания в список — $46,4 млрд. И это, кстати, почти на $10 млрд больше, чем в прошлом году.

Кто снова первый

Первое место без сюрпризов снова удерживает семья Уолтонов, основатели Walmart. Их семейный капитал впервые превысил полтриллиона долларов — 513,3 млрд. Это самая богатая семья в мире прямо сейчас.

Далее следуют династии и семьи, которые давно работают с большими деньгами:

Аль Нахайян - правящая семья Абу-Даби, нефть и инвестиции

Аль Тани - королевская семья Катара

Hermès - французская семья из люксового бизнеса

Кохи - промышленная империя Koch Industries в США

Кто еще вошел в список

В этом году в рейтинг впервые попали четыре семьи с разных континентов. Среди них - семьи из Мексики и Чили, которые заработали состояние на добыче меди, а также итальянская семья, связанная с крупным промышленным бизнесом.

Всего в списке представлены семьи из США, Канады, Германии, Франции, Великобритании, Швейцарии, Италии, а также из Азии и Ближнего Востока. В Bloomberg отдельно отмечают: влияние многих из этих семей давно вышло за пределы их стран и ощущается на глобальных финансовых рынках.

Почему семьи богатеют быстрее других

Аналитики объясняют это просто. У семейных империй долгая память, большой опыт и бизнесы, которые пережили не один кризис. Они не гонятся за хайпом, а держатся за то, что работает десятилетиями. Именно это и позволяет им наращивать состояние даже в непростые годы.

