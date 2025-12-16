Криптоінвестор будує "державу в державі" на острові Невіс

Біткоїн-компанія скуповує острів і будує власне місто "для своїх"
Бельгійський біткоїн-інвестор Олів’є Янссенс планує створити на карибському острові Невіс лібертаріанську спільноту з власною судовою системою. Місцеві вже називають цю ідею "державою в державі", пише Financial Times.
Янссенс, який має громадянство Бельгії та Невіса, вже скуповує землю на півдні острова і готується до масштабного будівництва.
Що саме він хоче збудувати
Проєкт отримав назву Destiny. За планом, на узбережжі з’являться вулиці, вілли з басейнами, медичні клініки та інша інфраструктура. Землю для проєкту купує компанія Янссенса South Nevis.
Проєкт став реальним після того, як влада федерації Сент-Китс і Невис ухвалила закон про спеціальні зони сталого розвитку. Саме він відкрив шлях для таких експериментів.
У разі успіху Янссенс обіцяє інвестувати до $50 млн у розвиток острова.
Власні суди і недовіра до політиків
Окрема і найбільш чутлива частина проєкту — судова система. Янссенс відкрито критикує місцеві суди, називаючи їх неефективними, і хоче запровадити власні механізми вирішення спорів для мешканців Destiny.
Він наполягає, що проєкт залишатиметься в межах національного законодавства, але водночас працюватиме "інакше" — подалі від політиків.
Чому місцеві мешканці проти проекту
Невіс є невеличким островом з населенням близько 13 200 людей. Місцеві жителі та політики побоюються, що Destiny почне тиснути на ресурси острова, витісняти корінних мешканців і фактично стане окремою зоною впливу для багатих.
Янссенс ці закиди відкидає. Але сама ідея, як зазначає Financial Times, добре вписується у глобальний тренд, коли заможні представники крипто- та техноспільнот шукають способи жити за власними правилами, настільки незалежно від держав, наскільки це можливо.
