Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Компанії Біткоїн-компанія скуповує острів і будує власне місто "для своїх"

Біткоїн-компанія скуповує острів і будує власне місто "для своїх"

Ua ru
Дата публікації: 16 грудня 2025 10:39
Криптоінвестор будує "державу в державі" на острові Невіс
Монета з символом біткоїна на долоні. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Бельгійський біткоїн-інвестор Олів’є Янссенс планує створити на карибському острові Невіс лібертаріанську спільноту з власною судовою системою. Місцеві вже називають цю ідею "державою в державі", пише Financial Times.

Янссенс, який має громадянство Бельгії та Невіса, вже скуповує землю на півдні острова і готується до масштабного будівництва.

Реклама
Читайте також:

Що саме він хоче збудувати

Проєкт отримав назву Destiny. За планом, на узбережжі з’являться вулиці, вілли з басейнами, медичні клініки та інша інфраструктура. Землю для проєкту купує компанія Янссенса South Nevis.

Проєкт став реальним після того, як влада федерації Сент-Китс і Невис ухвалила закон про спеціальні зони сталого розвитку. Саме він відкрив шлях для таких експериментів.

У разі успіху Янссенс обіцяє інвестувати до $50 млн у розвиток острова.

Власні суди і недовіра до політиків

Окрема і найбільш чутлива частина проєкту — судова система. Янссенс відкрито критикує місцеві суди, називаючи їх неефективними, і хоче запровадити власні механізми вирішення спорів для мешканців Destiny.

Він наполягає, що проєкт залишатиметься в межах національного законодавства, але водночас працюватиме "інакше" — подалі від політиків. 

Чому місцеві мешканці проти проекту

Невіс є невеличким островом з населенням близько 13 200 людей. Місцеві жителі та політики побоюються, що Destiny почне тиснути на ресурси острова, витісняти корінних мешканців і фактично стане окремою зоною впливу для багатих. 

Янссенс ці закиди відкидає. Але сама ідея, як зазначає Financial Times, добре вписується у глобальний тренд, коли заможні представники крипто- та техноспільнот шукають способи жити за власними правилами, настільки незалежно від держав, наскільки це можливо.

Нагадаємо, президент Дональд Трамп заявив про те, що США стануть біткоїн-наддержавою та криптостолицею світу. Крім того, Штати будуть лідерами у розвитку штучного інтелекту. 

Також нещодавно біля будівлі Капітолія встановили 3,5-метрову золоту статую Дональда Трампа, який тримає в руках біткойн. Дивакувата композиція стала ініціативою групи інвесторів, які працюють у сфері криптовалюти.

 

Дональд Трамп криптовалюта мільярдери острів біткоїн
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації