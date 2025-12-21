Кому належать АЗС БРСМ-Нафта, UPG та AMIC у 2025 році

Автозаправочний комплекс БРСМ-Нафта. Фото: brsm-nafta.com

В Україні працює близько 6 тисяч АЗС, але значну частину ринку контролюють лише кілька великих гравців. Одразу за трійкою лідерів, а це Ukrnafta, ОККО і WOG, йдуть ще три мережі, які за останній рік суттєво змінили паливну карту країни.

Сайт Новини.LIVE продовжує серію матеріалів про великі мережі АЗС і розповідає, чому UPG, БРСМ-Нафта та AMIC Energy стали наступною "великою трійкою" на паливному ринку.

UPG зробив ривок на базі мереж "Привату"

UPG (Укрпалетсистем) ще кілька років тому сприймалася як невеличка регіональна мережа, але 2024–2025 роки різко змінили її масштаб. Саме UPG стала головним бенефіціаром виходу з ринку старих брендів групи "Приват" — ANP та "Авіас".

Компанія почала з того, що взяла в довгострокову оренду близько 400 АЗК, що раніше працювали під цими марками. І почала агресивний ребрендинг.

Станом на кінець 2025 року мережа налічує приблизно 400–440 заправок і входить до трійки найбільших за кількістю фізичних об’єктів. UPG поступово перетягує ці станції під власні стандарти: магазини, VIVO café, оновлений сервіс.

Власником і ключовим бенефіціаром мережі є бізнесмен Володимир Петренко, який і раніше працював у паливному сегменті, але саме після угод із активами "Привату" його компанія стала загальнонаціональним гравцем.

БРСМ-Нафта — лоукост серед АЗС із максимальною географією

БРСМ-Нафта стабільно входить до числа найбільших мереж країни, хоча її бізнес-модель суттєво відрізняється наприклад від ОККО чи WOG. Станом на 2025 рік мережа має близько 225 автозаправних комплексів і представлена фактично в усіх регіонах України — від великих трас до невеликих міст.

БРСМ історично працює в лоукост-сегменті, роблячи ставку на ціну пального та базовий сервіс. Водночас компанія активно розвиває супутні формати — магазини Good Market і прості кафе.

Мережа пов’язана з бізнес-групою, кінцевими бенефіціарами якої у відкритих реєстрах зазначаються, зокрема, Андрій Бібa та пов’язані з ним структури.

AMIC Energy — австрійські власники на українському ринку

Це єдина велика іноземна мережа, яка зберегла масштабну присутність в Україні після початку повномасштобної війни. Компанія має австрійське походження і свого часу викупила частину активів російського "Лукойла" у Центральній та Східній Європі, включно з Україною.

На кінець 2025 року мережа AMIC налічує близько 220 працюючих АЗК, що дозволяє їй утримувати місце у першій шістці ринку за кількістю станцій. Власником мережі є австрійська AMIC Energy Management GmbH, за якою стоїть група європейських інвесторів.

Попри судові процеси та санкційний фон попередніх років, AMIC не пішла з України й продовжує операційну діяльність.

При цьому не можна сказати, що ця компанія "агресивно" розширюється, навпаки австрійці роблять ставку на стабільність, корпоративних клієнтів і утримання вже існуючої мережі.

