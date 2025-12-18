Україна і Німеччина запускають спільне виробництво 200 САУ "Богдана" на шасі Mercedes

Українські військові та САУ "Богдана". Фото: facebook.com/courierua

Україна і Німеччина запускають спільне виробництво САУ "Богдана" на шасі Mercedes-Benz Zetros, повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.

Йдеться одразу про 200 установок — це один із найбільших артилерійських контрактів для української армії з початку повномасштабної війни.

Деталі угоди

Домовленість стала частиною ширшого пакета військової допомоги від Німеччини. Загальна сума угоди — 750 млн євро, а сам проєкт у Міноборони назвали стратегічним для нарощування вогневих спроможностей.

Виробництво має суттєво посилити можливості артилерії на фронті та зменшити залежність від постачань готової техніки з-за кордону.

Великий пакет допомоги для України

Проєкт із САУ входить до великого пакета підтримки України на суму понад 1,2 млрд євро. Окрім артилерії, домовленості охоплюють постачання запчастин для систем ППО Patriot, закупівлю українських безпілотників на 200 млн євро, а також спільне виробництво дронів "Лінза".

Ці дрони випускатимуть у межах програми Build with Ukraine — українська Frontline Robotics разом із німецькою Quantum Systems.

Також сторони уклали контракти на безперебійне постачання сучасних засобів радіоелектронної боротьби для тактичного рівня.

Нагадаємо, що Україна вперше з’явилася у глобальному клубі виробників зброї. Акціонерне товариство "Укроборонпром" увійшло до сотні найбільших оборонних компаній світу.

Також ми повідомляли, що вперше в історії укранському бізнесу та підприємствам дозволять створити власну ППО.