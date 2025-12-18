Украина и Германия запускают совместное производство 200 САУ "Богдана" на шасси Mercedes

САУ "Богдана" на шасси Mersedes — детали крупной военной сделки
Украина и Германия запускают совместное производство САУ "Богдана" на шасси Mercedes-Benz Zetros, сообщил министр обороны Денис Шмыгаль.
Речь идет сразу о 200 установках — это один из крупнейших артиллерийских контрактов для украинской армии с начала полномасштабной войны.
Детали соглашения
Договоренность стала частью более широкого пакета военной помощи от Германии. Общая сумма сделки — 750 млн евро, а сам проект в Минобороны назвали стратегическим для наращивания огневых возможностей.
Производство должно существенно усилить возможности артиллерии на фронте и уменьшить зависимость от поставок готовой техники из-за рубежа.
Большой пакет помощи для Украины
Проект по САУ входит в большой пакет поддержки Украины на сумму более 1,2 млрд евро. Кроме артиллерии, договоренности охватывают поставки запчастей для систем ПВО Patriot, закупку украинских беспилотников на 200 млн евро, а также совместное производство дронов "Линза".
Эти дроны будут выпускаться в рамках программы Build with Ukraine — украинская Frontline Robotics вместе с немецкой Quantum Systems.
Также стороны заключили контракты на бесперебойные поставки современных средств радиоэлектронной борьбы для тактического уровня.
Напомним, что Украина впервые появилась в глобальном клубе производителей оружия. Акционерное общество "Укроборонпром" вошло в сотню крупнейших оборонных компаний мира.
Также мы сообщали, что впервые в истории украинскому бизнесу и предприятиям позволят создать собственную ПВО.
