Украина и Германия запускают совместное производство 200 САУ "Богдана" на шасси Mercedes

Украина и Германия запускают совместное производство САУ "Богдана" на шасси Mercedes-Benz Zetros, сообщил министр обороны Денис Шмыгаль.

Речь идет сразу о 200 установках — это один из крупнейших артиллерийских контрактов для украинской армии с начала полномасштабной войны.

Детали соглашения

Договоренность стала частью более широкого пакета военной помощи от Германии. Общая сумма сделки — 750 млн евро, а сам проект в Минобороны назвали стратегическим для наращивания огневых возможностей.

По словам министра обороны Дениса Шмигаля, это крупнейший артиллерийский проект, который реализуется в украинской армии.

Производство должно существенно усилить возможности артиллерии на фронте и уменьшить зависимость от поставок готовой техники из-за рубежа.

Большой пакет помощи для Украины

Проект по САУ входит в большой пакет поддержки Украины на сумму более 1,2 млрд евро. Кроме артиллерии, договоренности охватывают поставки запчастей для систем ПВО Patriot, закупку украинских беспилотников на 200 млн евро, а также совместное производство дронов "Линза".

Эти дроны будут выпускаться в рамках программы Build with Ukraine — украинская Frontline Robotics вместе с немецкой Quantum Systems.

Также стороны заключили контракты на бесперебойные поставки современных средств радиоэлектронной борьбы для тактического уровня.

Напомним, что Украина впервые появилась в глобальном клубе производителей оружия. Акционерное общество "Укроборонпром" вошло в сотню крупнейших оборонных компаний мира.

Также мы сообщали, что впервые в истории украинскому бизнесу и предприятиям позволят создать собственную ПВО.