Приватне ППО в Україні — хто може створити і як це працює

Сили протиповітряної оборони. Фото: Денис Шмигаль

В Україні стартував експеримент, який вперше відкриває підприємствам можливість формувати власні підрозділи протиповітряної оборони у координації з Повітряними силами ЗСУ. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, держава готова залучати бізнес до захисту повітряного простору.

Реклама

Читайте також:

Хто може створювати приватну ППО

Механізм працюватиме до 19 січня 2026 року. За цей час підприємства можуть подати заявку, пройти перевірки, сформувати групу ППО та отримати дозвіл на закупівлю засобів оборони.

Перевага буде надаватися підприємствам критичної інфраструктури: енергетика, зв’язок, транспорт, водопостачання. Але долучитися може будь-який бізнес, який відповідає вимогам безпеки й має ресурси.

Як працюватиме система приватної ППО

Компанія самостійно фінансує підготовку персоналу та придбання техніки — від дронів-перехоплювачів до систем РЕБ і радарів. Закупівля можлива без тендерів, але лише з дозволу Повітряних сил.

Чітко сформульовані основні принципи роботи:

групи протиповітряної оборони діятимуть виключно за командами військового командування у межах єдиної системи управління Повітряних Сил;

керівники груп працюватимуть у цифровій системі управління ППО;

підприємства зможуть закуповувати або отримувати засоби ППО за рішенням військового командування або через погоджені Міноборони процедури постачання;

до складу груп ППО будуть входити перевірені працівники підприємств, зокрема ті, які пройшли перевірку СБУ.

Групи ППО діятимуть виключно за командами військових і лише на території власних об’єктів. Самостійні "полювання" по області заборонені.

Скільки коштує власна ППО

За оцінками виробників, створення мінімального комплексу захисту обходиться у 4–5 млн грн. Частина бізнесу вже інвестує у місцеві мобільні групи ППО, забезпечуючи техніку, дрони та машини для перехоплення.

Основний виклик — підготовка персоналу. Без сертифікованих операторів дронів, навчених фахівців з РЕБ та чітких тактичних сценаріїв система не буде ефективною.

Як ми повідомляли раніше, українські інженери та волонтерські команди навчилися перехоплювати ворожі реактивні БПЛА із застосуванням дешевших FPV-дронів.

Також ми повідомляли, як уряд вводить єдиний формат бізнес-планів для малого та середнього бізнесу і що це змінить.