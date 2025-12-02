Україна вперше в історії потрапила у топ-100 світових виробників зброї - рейтинг

Очільник Укроборонпрому Герман Сметанін. Фото: facebook/german.smetanin

Україна вперше з’явилася у глобальному клубі виробників зброї. Акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість" (УОП, колишній "Укроборонпром") увійшло до сотні найбільших оборонних компаній світу за версією SIPRI. Про це повідомив гендиректор АТ "УОП" Герман Сметанін.

У свіжому рейтингу УОП посів 52-ге місце з доходом $3 млрд у 2024 році та приростом +41% до 2023-го — це шостий результат у світі за темпами зростання.

Україна вперше у глобальному оборонному топ-100

За даними SIPRI, АТ "Українська оборонна промисловість" увійшло до списку 100 найбільших компаній світу за обсягами продажу озброєнь і військової техніки.

Ключові показники УОП:

місце в рейтингу: 52 з 100;

місце за темпами зростання: 6-е у світі;

дохід у 2024 році: $3,0 млрд;

динаміка до 2023 року: +41%.

У групі зазначають, що підприємства УОП мають активні партнерства майже з кожною компанією з глобальної першої п’ятірки.

Хто домінує на ринку озброєнь

Сумарні доходи 100 найбільших виробників озброєнь у 2024 році сягнули $679 млрд — це рекорд за весь час спостережень SIPRI.

Зростання забезпечили насамперед США та Європа, тоді як Азія показала спад через зниження доходів китайських компаній.

Топ-5 світових виробників зброї

Лідерами галузі є наступні компанії:

Lockheed Martin (США) — $64,6 млрд (+3,2%)

RTX Corporation (США) — $43,6 млрд (+4,1%)

Northrop Grumman (США) — $37,8 млрд (+3,3%)

BAE Systems (Велика Британія) — $33,7 млрд (+6,9%)

General Dynamics (США) — $33,6 млрд (+8,1%)

Європейський ринок зброї виріс

Згідно рейтингу, європейські виробники зброї в середньому зросли на 13%. Найвищі темпи показали:

Czechoslovak Group (Чехія): +193% (половина доходів — виробництво для України);

Diehl (Німеччина): +53%;

Rheinmetall (Німеччина): +47%;

BAE Systems (Велика Британія): +6,9%.

На цьому фоні +41% України — рівень провідних європейських гравців, причому жодна з цих країн не працює в умовах повномасштабної війни на власній території.

Між тим, у рейтингу також фіксується зростання доходів двох російських компаній на 23% у 2024 році — попри санкції та дефіцит імпортних компонентів, вони нарощують виробництво боєприпасів, артилерії, бронетехніки й ракет.

