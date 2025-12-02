Україна вперше в історії потрапила у топ-100 світових виробників зброї - рейтинг

Україна вперше попала у клуб збройових гігантів світу — рейтинг
Україна вперше з’явилася у глобальному клубі виробників зброї. Акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість" (УОП, колишній "Укроборонпром") увійшло до сотні найбільших оборонних компаній світу за версією SIPRI. Про це повідомив гендиректор АТ "УОП" Герман Сметанін.
У свіжому рейтингу УОП посів 52-ге місце з доходом $3 млрд у 2024 році та приростом +41% до 2023-го — це шостий результат у світі за темпами зростання.
Україна вперше у глобальному оборонному топ-100
За даними SIPRI, АТ "Українська оборонна промисловість" увійшло до списку 100 найбільших компаній світу за обсягами продажу озброєнь і військової техніки.
Ключові показники УОП:
- місце в рейтингу: 52 з 100;
- місце за темпами зростання: 6-е у світі;
- дохід у 2024 році: $3,0 млрд;
- динаміка до 2023 року: +41%.
У групі зазначають, що підприємства УОП мають активні партнерства майже з кожною компанією з глобальної першої п’ятірки.
Хто домінує на ринку озброєнь
Сумарні доходи 100 найбільших виробників озброєнь у 2024 році сягнули $679 млрд — це рекорд за весь час спостережень SIPRI.
Зростання забезпечили насамперед США та Європа, тоді як Азія показала спад через зниження доходів китайських компаній.
Топ-5 світових виробників зброї
Лідерами галузі є наступні компанії:
- Lockheed Martin (США) — $64,6 млрд (+3,2%)
- RTX Corporation (США) — $43,6 млрд (+4,1%)
- Northrop Grumman (США) — $37,8 млрд (+3,3%)
- BAE Systems (Велика Британія) — $33,7 млрд (+6,9%)
- General Dynamics (США) — $33,6 млрд (+8,1%)
Європейський ринок зброї виріс
Згідно рейтингу, європейські виробники зброї в середньому зросли на 13%. Найвищі темпи показали:
- Czechoslovak Group (Чехія): +193% (половина доходів — виробництво для України);
- Diehl (Німеччина): +53%;
- Rheinmetall (Німеччина): +47%;
- BAE Systems (Велика Британія): +6,9%.
На цьому фоні +41% України — рівень провідних європейських гравців, причому жодна з цих країн не працює в умовах повномасштабної війни на власній території.
Між тим, у рейтингу також фіксується зростання доходів двох російських компаній на 23% у 2024 році — попри санкції та дефіцит імпортних компонентів, вони нарощують виробництво боєприпасів, артилерії, бронетехніки й ракет.
