Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Компанії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Компанії Україна вперше попала у клуб збройових гігантів світу — рейтинг

Україна вперше попала у клуб збройових гігантів світу — рейтинг

Ua ru
Дата публікації: 2 грудня 2025 11:54
Україна вперше в історії потрапила у топ-100 світових виробників зброї - рейтинг
Очільник Укроборонпрому Герман Сметанін. Фото: facebook/german.smetanin

Україна вперше з’явилася у глобальному клубі виробників зброї. Акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість" (УОП, колишній "Укроборонпром") увійшло до сотні найбільших оборонних компаній світу за версією SIPRI. Про це повідомив гендиректор АТ "УОП" Герман Сметанін.

У свіжому рейтингу УОП посів 52-ге місце з доходом $3 млрд у 2024 році та приростом +41% до 2023-го — це шостий результат у світі за темпами зростання.

Реклама
Читайте також:

Україна вперше у глобальному оборонному топ-100

За даними SIPRI, АТ "Українська оборонна промисловість" увійшло до списку 100 найбільших компаній світу за обсягами продажу озброєнь і військової техніки.

Ключові показники УОП:

  • місце в рейтингу: 52 з 100;
  • місце за темпами зростання: 6-е у світі;
  • дохід у 2024 році: $3,0 млрд;
  • динаміка до 2023 року: +41%.

У групі зазначають, що підприємства УОП мають активні партнерства майже з кожною компанією з глобальної першої п’ятірки.

Хто домінує на ринку озброєнь

Сумарні доходи 100 найбільших виробників озброєнь у 2024 році сягнули $679 млрд — це рекорд за весь час спостережень SIPRI.

Зростання забезпечили насамперед США та Європа, тоді як Азія показала спад через зниження доходів китайських компаній.

Топ-5 світових виробників зброї

Лідерами галузі є наступні компанії:

  • Lockheed Martin (США) — $64,6 млрд (+3,2%)
  • RTX Corporation (США) — $43,6 млрд (+4,1%)
  • Northrop Grumman (США) — $37,8 млрд (+3,3%)
  • BAE Systems (Велика Британія) — $33,7 млрд (+6,9%)
  • General Dynamics (США) — $33,6 млрд (+8,1%)

Європейський ринок зброї виріс

Згідно рейтингу, європейські виробники зброї в середньому зросли на 13%. Найвищі темпи показали:

  • Czechoslovak Group (Чехія): +193% (половина доходів — виробництво для України);
  • Diehl (Німеччина): +53%;
  • Rheinmetall (Німеччина): +47%;
  • BAE Systems (Велика Британія): +6,9%.

На цьому фоні +41% України — рівень провідних європейських гравців, причому жодна з цих країн не працює в умовах повномасштабної війни на власній території.

Між тим, у рейтингу також фіксується зростання доходів двох російських компаній на 23% у 2024 році — попри санкції та дефіцит імпортних компонентів, вони нарощують виробництво боєприпасів, артилерії, бронетехніки й ракет.

Нагадаємо, що українські дрони Octopus, що показали високу ефективність у боротьбі з російськими "шахедами", виготовлятимуть у Британії.  

Також дізнайтесь, скільки мільйонів євро Німеччина надасть Україні на закупівлю американської зброї

Укроборонпром зброя рейтинг військова техніка виробництво зброї
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації