Крупнейшие АЗС в Украине — кто стоит за Укрнафтой, ОККО и WOG

Дата публикации 7 декабря 2025 09:45
Кому принадлежат Ukrnafta, ОККО и WOG в 2025 году
Автозаправочная станция ОККО. Фото: Новости.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине работает около 6 тысяч автозаправочных станций, но значительную часть рынка контролируют лишь несколько крупных игроков. Лидерами по количеству АЗС является государственная Ukrnafta, а также частные сети ОККО и WOG.

Сайт Новини.LIVE рассказывает о том, кто был и есть сейчас владельцем этих сетей, которые обеспечивают топливом миллионы украинских водителей.

Ukrnafta: государственный гигант с сетью Shell

Ukrnafta - крупнейшая нефтедобывающая компания Украины, входящая в Группу Нафтогаз и владеющая самой разветвленной сетью АЗС Ukrnafta.

До 2022 года сеть принадлежала олигарху Игорю Коломойскому, но после национализации акций компании были переданы в управление Министерства обороны Украины. Теперь контроль над Ukrnafta и "Укртатнафтой" сосредоточен в руках государства.

В марте 2024 года Ukrnafta получила в управление 83 арестованные АЗС сети Glusco, а в ноябре 2024-го подписала соглашение о приобретении 51% в ООО "Альянс Холдинг", в который входят 118 работающих АЗК Shell.

По состоянию на 2025 год компания управляет 556 станциями, обеспечивая около 9,3% розничного рынка топлива и давая работу более 20 000 сотрудников.

ОККО: сеть концерна "Галнафтогаз"

Сеть ОККО принадлежит акционерному обществу "Концерн Галнафтогаз", главным бенефициаром которого является львовский бизнесмен Виталий Антонов. Это один из самых известных частных игроков топливного рынка - на 2025 год ОККО владеет 412 АЗС по всей Украине и контролирует около 7% розничного сегмента.

Компания развивает формат "комплексов для водителя и пассажира": кроме топлива, клиентам предлагают рестораны A la minute, Pasta Mia, Meiwei, а также магазины Tobi.

Первый автозаправочный комплекс ОККО открыли еще в 1999 году в Стрые, сейчас сеть входит в перечень крупнейших украинских ритейлеров по выручке.

WOG - топливный бизнес группы "Континиум"

WOG (West Oil Group) - еще одна крупная сеть АЗС, связанная с бизнес-группой "Континиум". Ее конечными бенефициарами в публичных реестрах указаны, в частности, народный депутат Степан Ивахив и бизнесмен Сергей Лагур. После смерти соучредителя Игоря Еремеева его доля перешла к наследникам, но контроль над группой сохранили давние партнеры.

По состоянию на 2025 год WOG владеет около 360 станциями и занимает ориентировочно 6% рынка. Кроме продажи топлива, сеть развивает форматы WOG Cafe и WOG Market; ее сервисы до войны работали в аэропортах Киева, Одессы и Львова, а также в поездах Интерсити. В 2023 году WOG открыла крупнейший трассовый комплекс в Украине в селе Глыбочица на Житомирщине.

Все три бренда имеют разветвленные сети по стране, собственные форматы кафе и магазинов и активно инвестируют в расширение инфраструктуры. При этом за каждой из них стоят разные модели собственности, от государственного контроля до частных бизнес-групп с конкретными бенефициарами.

Напомним, ранее мы сообщали, что глава финансового комитета Верховной Рады Украины Даниил Гетманцев рассказывал, почему важно брать чеки на АЗС. По его словам государство ежегодно недополучает около 20 миллиардов гривен из-за "черных" и "серых" схем.

Также узнайте, где находится самая большая автозаправочная станция в мире и что в ней особенного.

АЗС Укрнафта ОККО заправка для борща WOG
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
