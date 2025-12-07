Кому принадлежат Ukrnafta, ОККО и WOG в 2025 году

Автозаправочная станция ОККО. Фото: Новости.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине работает около 6 тысяч автозаправочных станций, но значительную часть рынка контролируют лишь несколько крупных игроков. Лидерами по количеству АЗС является государственная Ukrnafta, а также частные сети ОККО и WOG.

Сайт Новини.LIVE рассказывает о том, кто был и есть сейчас владельцем этих сетей, которые обеспечивают топливом миллионы украинских водителей.

Ukrnafta: государственный гигант с сетью Shell

Ukrnafta - крупнейшая нефтедобывающая компания Украины, входящая в Группу Нафтогаз и владеющая самой разветвленной сетью АЗС Ukrnafta.

До 2022 года сеть принадлежала олигарху Игорю Коломойскому, но после национализации акций компании были переданы в управление Министерства обороны Украины. Теперь контроль над Ukrnafta и "Укртатнафтой" сосредоточен в руках государства.

В марте 2024 года Ukrnafta получила в управление 83 арестованные АЗС сети Glusco, а в ноябре 2024-го подписала соглашение о приобретении 51% в ООО "Альянс Холдинг", в который входят 118 работающих АЗК Shell.

По состоянию на 2025 год компания управляет 556 станциями, обеспечивая около 9,3% розничного рынка топлива и давая работу более 20 000 сотрудников.

ОККО: сеть концерна "Галнафтогаз"

Сеть ОККО принадлежит акционерному обществу "Концерн Галнафтогаз", главным бенефициаром которого является львовский бизнесмен Виталий Антонов. Это один из самых известных частных игроков топливного рынка - на 2025 год ОККО владеет 412 АЗС по всей Украине и контролирует около 7% розничного сегмента.

Компания развивает формат "комплексов для водителя и пассажира": кроме топлива, клиентам предлагают рестораны A la minute, Pasta Mia, Meiwei, а также магазины Tobi.

Первый автозаправочный комплекс ОККО открыли еще в 1999 году в Стрые, сейчас сеть входит в перечень крупнейших украинских ритейлеров по выручке.

WOG - топливный бизнес группы "Континиум"

WOG (West Oil Group) - еще одна крупная сеть АЗС, связанная с бизнес-группой "Континиум". Ее конечными бенефициарами в публичных реестрах указаны, в частности, народный депутат Степан Ивахив и бизнесмен Сергей Лагур. После смерти соучредителя Игоря Еремеева его доля перешла к наследникам, но контроль над группой сохранили давние партнеры.

По состоянию на 2025 год WOG владеет около 360 станциями и занимает ориентировочно 6% рынка. Кроме продажи топлива, сеть развивает форматы WOG Cafe и WOG Market; ее сервисы до войны работали в аэропортах Киева, Одессы и Львова, а также в поездах Интерсити. В 2023 году WOG открыла крупнейший трассовый комплекс в Украине в селе Глыбочица на Житомирщине.

Все три бренда имеют разветвленные сети по стране, собственные форматы кафе и магазинов и активно инвестируют в расширение инфраструктуры. При этом за каждой из них стоят разные модели собственности, от государственного контроля до частных бизнес-групп с конкретными бенефициарами.



