Україна
Газ воровали годами — Нафтогаз раскрыл масштабную схему

Газ воровали годами — Нафтогаз раскрыл масштабную схему

Ua ru
Дата публикации 9 декабря 2025 09:59
Кто воровал газ из сетей Нафтогаза и как работала схема
Нафтогаз и Нацполиция раскрыли масштабную схему кражи газа в Запорожской области / Фото: Сергей Корецкий / Facebook


"Нафтогаз" вместе с Нацполицией раскрыли масштабную схему кражи газа в Запорожской области. Мошенники придумали схему хищения газа на 164 млн грн. Об этом сообщили председатель правления "Нафтогаза" Сергей Корецкий и пресс-служба полиции.

К разоблачению схемы были привлечены как сам "Нафтогаз", так и Департамент стратегических расследований Нацполиции

Читайте также:

Суть схемы по хищению газа

В полиции уточнили, что владелец и директор частного предприятия, которые владеют газовыми АЗС, могли вмешиваться в работу счетчиков и корректоров объема газа. В результате чего отбор топлива из газотранспортной системы не учитывался, а показания счетчика не фиксировались.

Во время обысков изъяли 220 тыс долл. США, 25 тыс евро и 800 тыс грн наличными, оборудование для несанкционированного вмешательства в работу автоматизированной системы, передвижную газозаправочную установку, другое оборудование, черновые записи и средства связи.

Кто воровал газ из сети "Нафтогаза"

Правоохранители провели 12 обысков, есть задержанные. Нескольким лицам объявлено о подозрении.

Глава компании говорит, что кражу газа из сети осуществляли представители местного предприятия, которое занимается торговлей топливом.

Он отметил, что Нафтогаз системно противодействует незаконному вмешательству в работу газовых сетей. Так, с начала 2025 года разоблачены и остановлены уже несколько подобных схем, сообщил Корецкий.

По словам Корецкого, с начала года разоблачены и остановлены уже несколько подобных схем.

Что еще нужно знать украинцам

Как мы сообщали, недавно НАБУ пришло с обысками в Нафтогаз - реакция и детали

Ранее мы также информировали, что Премьер-министр Украины Юлия Свириденко объявила о старте конкурса на должности членов наблюдательного совета НАК Нафтогаз Украины.

Нафтогаз АЗС газ Нацполиция воровство
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
