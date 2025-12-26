Видео
Акции госкомпаний в массовой продаже — что предлагает Магомедов

Ua ru
Дата публикации 26 декабря 2025 15:17
В Украине готовят новую модель привлечения граждан к инвестициям через продажу акций госкомпаний
Председатель Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Руслан Магомедов. Фото: Новини.LIVE

В Украине хотят привлечь миллионы украинцев к инвестированию. План основывается на трех условиях: деньги вкладываются на годы, государство уменьшает налог, а вложение средства будет очень легким. Об этом рассказал председатель Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Руслан Магомедов в эфире Новини.LIVE.

Он предлагает, чтобы простые люди, а не только профессионалы, покупали акции и облигации. В планах государства — создать 5 миллионов новых инвесторов.

Идея называется "личный инвестиционный счет". Его откроет инвестиционная компания. Гражданин кладет гривны на этот счет и покупает украинские бумаги: городские облигации, долговые обязательства предприятий, акции.

Главное условие — время. Если деньги оставляют на счете без снятия не менее пяти лет, инвестор получает налоговую льготу. Разрешено покупать, продавать, переводить средства в новые бумаги, но запрещена краткосрочная игра "зашел-вышел".

Магомедов сразу предупреждает: прибыль никто не гарантирует. Если акции обвалятся — потеря ложится на инвестора, а не на государство.

Новый инструмент не заменяет государственные облигации. Те остаются вариантом для тех, кто хочет минимальный риск и фиксированный доход.

Инвестиционные счета — для другой логики. По словам Магомедова, здесь больше свободы, больше риска, но и больше потенциала.

Акции государственных компаний без слова "приватизация"

Отдельная часть плана — продажа небольших пакетов акций прибыльных государственных компаний. При этом речь идет не о распродаже предприятий, а лишь примерно о 7% — чтобы создать рынок и интерес.

"Я намеренно не использую слово "приватизация"  оно имеет негативный оттенок после 90-х. Но и "народным IPO" это не назовешь. Хотя суть проста: люди покупают акции, видят дивиденды и начинают воспринимать экономику как свою", — отметил Магомедов.

Покупку планируют сделать максимально простой — по аналогии с государственными облигациями через цифровые сервисы.

"Мы уже имеем опыт продажи ОВГЗ через "Дію". Хотим сделать так же с акциями прибыльных государственных компаний", — заявил он.

Главная цель — люди, а не деньги

При этом продажа акций — не самоцель. Главная задача, по словам Магомедова, создать прослойку массовых инвесторов.

Более того, речь идет об амбициозной цифре — до 5 миллионов украинцев, которые будут владеть ценными бумагами.

Именно такое количество может дать ликвидность, вторичный оборот и заставить биржи реально работать, а не существовать "на бумаге".

Соответствующий законопроект уже подготовлен.

Напомним, Фонд госимущества вновь продает конфискованный завод олигарха из РФ, на этот раз — с заметно более низкой ценой. Онлайн-аукцион запланирован на 31 декабря.

Также мы сообщали, что законопроект, который обязывает цифровые платформы самостоятельно удерживать и платить налоги с доходов таксистов и курьеров, разделил рынок.

приватизация ценные бумаги счета акции инвестиции
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
