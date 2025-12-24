Налоги для таксистов и курьеров — поддерживают ли новый законопроект OLX, Uklon, Glovo и Uber

Сервис вызова такси Uber на экране смартфона. Фото: Freepik

Законопроект, обязывающий цифровые платформы самостоятельно удерживать и уплачивать налоги с доходов таксистов и курьеров, неожиданно разделил рынок. Uklon, Bolt, Uber и Glovo выступили совместно "за", а OLX — резко против, пишет Forbes Украина.

При этом законопроект критически важен для расширенного финансирования от МВФ на 8 млрд долларов.

Как отреагировали сервисы такси

В сервисе вызова такси Uklon прямо говорят, что новая модель налогового агента является не упрощением для бизнеса, а попыткой вывести из "серой зоны" десятки тысяч людей.

А по словам директора Bolt в Украине Сергея Павлика, нынешняя система не стимулирует легализацию бизнеса. Поэтому компания поддерживает модель, где платформа берет налоговую часть на себя, а человек просто работает.

В Bolt и Uber признают, что на старте это дороже для сервиса, но в долгосрочной перспективе — это единственный способ сделать рынок прогнозируемым.

Glovo хочет избавиться от рисков

В Glovo ситуация еще сложнее. Формально компания давно требует, чтобы курьеры работали как ФЛП. Но на практике этого почти невозможно достичь.

Поэтому будущая модель налогового агента для компании — это способ снять финансовые и юридические риски, в частности вопрос финмониторинга банков. Легализация доходов означает меньше блокировок, меньше вопросов и меньше "ручного режима".

Почему OLX против законопроекта

В то же время позиция OLX кардинально иная. В компании считают, что товарные платформы физически не могут быть налоговыми агентами, потому что не контролируют деньги. Покупатель платит продавцу напрямую.

В OLX предупреждают, что результатом нового закона станет не легализация, а бегство пользователей в соцсети, например в Telegram, где государство вообще ничего не увидит.

Законопроект завис в парламенте

Forbes отмечает, что государство фактически государство пытается одной линейкой измерить различные бизнес-модели. Поэтому для такси и сервисов доставки это работает, а для маркетплейсов — уже нет.

Именно поэтому законопроект и застрял в Верховной Раде. Но без его принятия Украина не сможет запустить новую программу по расширенному финансированию от МВФ на 8 млрд долларов. Поэтому вопрос уже не в том, примут ли его, а в какой форме и с какими исключениями.

Напомним, ранее мы писали, что Bolt, Uber и Glovo выступили с совместным заявлением в поддержку законопроекта.

Также мы сообщали, что посылки украинцев из-за границы, даже если их стоимость будет не дороже 150 евро, начнут дополнительно облагаться налогом с 2026 года.