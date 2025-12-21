Топ-30 городов планеты по населению в 2025 году

Много людей идут по улице. Фото: noi.md

Мир давно перестал быть "сельским", и большинство людей живут в городах — и не просто в городах, а в огромных агломерациях, где счет идет на десятки миллионов. Это не всегда столицы. И не всегда те города, которые первыми приходят на ум, пишет Visualcapitalist.com.

По актуальным международным оценкам, лидерство держат Азия и Африка. Китай и Индия вместе занимают наибольшую долю в топ-30 городов, включая Шанхай, Гуанчжоу, Нью-Дели и Мумбаи.

Кто на первом месте

Крупнейшим городом мира сегодня считается Джакарта в Индонезии. Если считать всю агломерацию, а не только административные границы, там живет около 42 миллионов человек. Это почти как население целой большой страны, сжатое в одном урбанистическом городе.

Далее — Дака (Бангладеш). Здесь более 36 миллионов жителей, плотная застройка, постоянный приток людей из сельских районов.

И замыкает тройку Токио (Япония) — примерно 33 миллиона человек. Несмотря на демографические проблемы Японии, столичный регион все еще гигантский.

Азия — в лидерах

В топ-30 крупнейших городов мира большинство — азиатские. Нью-Дели, Шанхай, Гуанчжоу, Манила, Сеул. Каждый из них - это 20-30 миллионов жителей, если смотреть шире, чем просто центр города.

Причины здесь не сложные и связаны с большыим населением этих стран. Плюс —быстрая урбанизация, постоянный переезд людей в поисках работы.

Мегаполисы на других континентах

Впрочем, мегаполисы есть не только там. В Африке в мировой топ входит Каир — более 25 миллионов человек. В Южной Америке стабильно в лидерах держится бразильский Сан-Паулу, где проживает около 19 миллионов.

В Северной Америке лидером остается Мехико — более 17 миллионов жителей. В США в список попадают Нью-Йорк и Лос-Анджелес. Они уступают азиатским гигантам, но это все равно агломерации с десятками миллионов людей, если считать пригороды.

