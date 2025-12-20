Видео
Главная Компании Куда выгоднее ехать работать беженцам — топ стран

Куда выгоднее ехать работать беженцам — топ стран

Ua ru
Дата публикации 20 декабря 2025 15:45
В каких странах доходы иммигрантов растут быстрее всего
Люди на улице европейского города. Фото: Freepik

Переезд почти всегда означает старт с более низкой точки — незнание языка, более простая работа, меньшие доходы, тяжелая адаптация. Особенно для шести миллионов наших сограждан, которые были вынуждены покинуть страну из-за агрессии России.

Но дальше все зависит от страны. В части государств иммигранты, в том числе и наши, за несколько лет реально догоняют местных, а где-то — наоборот, теряют в доходах. В каких странах доходы растут больше всего, стало известно из доклада International Migration Outlook 2025.

Читайте также:

Где доходы растут быстрее всего

В докладе сравнивался средний реальный годовой доход иммигрантов в первый год работы в стране и на пятый год после переезда.

Абсолютный лидер — Германия. За пять лет средний доход иммигрантов там растет на 48%: примерно с 17 тыс. до 25,2 тыс. долларов в год. Далее следуют:

  • Швеция: +44%. С 15 936 в первый год до 22 908 долларов на пятый.
  • США: +43%. В первый год 27 375, на пятый — 39 163.
  • Финляндия +42%. с 25 872 в первый год до 36 804 на пятый.
  • Италия +29%. С 14 892 до 19 236.
  • Канада +27%. 29 557 в первый год и 37 618 на пятый.
  • Испания — тоже +27%. с 14 304 до 18 204.
  • Дания +23%: 37 932 в первый год и 46 716 на пятый.
  • Австрия +21%. 10 620 в первый год и 12 816 на пятый.

Это страны, где сочетаются большой рынок труда, спрос на рабочую силу и возможность относительно быстро переходить в лучшие сектора.

Где что-то пошло не так

Нидерланды и Новая Зеландия — единственные страны в выборке, где доходы иммигрантов через пять лет ниже, чем в первый год. Это минус 6% в обоих случаях.

Причины разные — сложные рынки труда, барьеры к переходу в более оплачиваемые отрасли, локальные особенности миграционной политики.

В среднем же по 15 странам доходы иммигрантов за пять лет растут на 24%. И если при въезде иммигранты зарабатывают примерно на треть меньше, чем местные, то уже с опытом, знанием языка и переходом в лучшие компании этот разрыв постепенно сокращается.

Напомним, что недавно президент Дональд Трамп заявил, что полностью останавливает миграцию из стран третьего мира в США. По его словам, это необходимо для восстановления страны.

Также узнайте, восполнят ли иностранцы кадровый дефицит в Украине, который возник из-за войны и мобилизации работников.

Германия мигранты эмиграция иностранные доходы средняя зарплата
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
