Стартап 21-летнего юноши смог заработать $1,6 млн на ППО

Стартап 21-летнего юноши смог заработать $1,6 млн на ППО

Ua ru
Дата публикации 28 ноября 2025 18:37
Украинско-американский стартап Thermopylae привлек $1,6 млн на дроны и ПВО
Мужчина держит в руках дрон-перехватчик. Фото: Дикие шершни
Ключевые моменты Кто такой Егор Балицкий Кто инвестировал в Thermopylae Какие дроны разрабатывает стартап

Украинско-американский стартап Thermopylae, основанный 21-летним инженером Егором Балицким, привлек $1,6 млн инвестиций на разработку дронов-перехватчиков.

Компания разрабатывает решения для сбивания вражеских дронов-камикадзе и планерных авиабомб, сообщает Forbes.

Читайте также:

Кто такой Егор Балицкий

Балицкий - инженер-самоучка, который уехал из Украины в 17 лет после начала полномасштабного вторжения. Он прошел программу лондонского Entrepreneurs First, а также успел поработать в нескольких европейских ІТ-компаниях. В начале 2025 года Балицкий переехал в США, где познакомился с другим сооснователем Thermopylae Картером Шерером.

Балицкий и Шерер приняли участие в нескольких хакатонах, а в июне запустили свой проект Thermopylae. В том же месяце команда получила первый чек от калифорнийского акселератора Founders.

Кто инвестировал в Thermopylae

Раунд финансирования возглавили известный инвестор Naval Ravikant, Founders, Inc., украинский фонд UA1 VC и ряд других венчурных инвесторов. Средства направят на доведение технологии до серийного продукта и масштабирование производства дронов-перехватчиков.

Какие дроны разрабатывает стартап

Ключевой продукт Thermopylae - сложный квадрокоптер-перехватчик, который запускается из стандартной 120-мм минометной трубы и способен поражать цели на скорости до 350 км/ч.

Дрон работает на электродвигателе, оснащен тепловизионной системой наведения, имеет до 20 минут полета и ориентировочную стоимость менее $10 000 за единицу. В отличие от одноразовых аналогов, в случае промаха аппарат можно найти, восстановить и использовать повторно - это существенно снижает стоимость одной миссии.

Напомним, что Франция передаст Украине модернизированные системы противовоздушной обороны SAMP/T, которые сейчас проходят обновление.

Также мы сообщали, что Украина и ЕС запускают совместный фонд для развития оборонных стартапов. Объем инвестиций составит 100 миллионов евро.

США стартап ППО дроны дрон-камикадзе
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
