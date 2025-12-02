Цена на нефть Brent и WTI замерла из-за ударов по РФ и кризиса с Венесуэлой

Добыча нефти. Фото: Depositphotos

Цены на нефть во вторник, 2 декабря, почти не изменились, так как рынок учитывает риски для поставок на фоне ударов украинских дронов по российским энергетическим объектам и роста напряжения между США и Венесуэлой, сообщает Reuters.

Издание отмечает, что фьючерсы на Brent снизились до 62,98 доллара за баррель, а американская WTI подешевела до 20 долларов за баррель после более чем 1% роста накануне.

Цена на нефть стоит на месте

Аналитики отмечают, что рынок до сих пор боится ожидаемого, но крайне сложно достижимого избытка предложения, который и блокирует более мощный отскок цен.

В свою очередь, Каспийский трубопроводный консорциум (CPC), который транспортирует около 1% мировой нефти, в понедельник сообщил о возобновлении отгрузок с одной из точек погрузки на черноморском терминале после масштабной атаки украинских беспилотников 29 ноября.

На рынок влияют заявления Трампа и переговоры по Украине

Дополнительное напряжение на цену нефти создают заявления Дональда Трампа по Венесуэле. В выходные он заявил, что "воздушное пространство над и вокруг Венесуэлы" следует считать закрытым, что вызвало новый всплеск обеспокоенности для рынка, поскольку страна является одним из ключевых производителей нефти в регионе.

Также рынок внимательно следит за мирными переговорами по Украине. Аналитики отмечают, что потенциальное ослабление военного напряжения может со временем открыть путь для увеличения экспорта российской сырой нефти и нефтепродуктов.

ОПЕК+ тормозит рост добычи

Еще один фактор для трейдеров — решение ОПЕК+. В воскресенье альянс подтвердил незначительное увеличение добычи в декабре и паузу в дальнейшем приросте в первом квартале следующего года из-за опасений избыточного предложения.

Это стало важным для рынка сигналом, потому что оказалось, что ОПЕК не готов резко увеличивать добычу нефти в условиях, когда геополитические риски и так держат цену в пока ограниченном ценовом коридоре.

