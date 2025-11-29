Глобальный запас нефти - какие страны возглавляют рейтинг месторождений

Добыча нефти. Фото: Pixabay

Нефть уже более века определяет развитие мировой экономики и политики. Крупнейшие нефтяные месторождения сосредоточены лишь в нескольких регионах мира, в Персидском заливе, Латинской Америке и Евразии — и именно эти страны получают ключевое влияние на глобальные процессы.

Даже несмотря на переход к зеленой энергетике, "черное золото" не теряет стратегического веса. Государства с наибольшими запасами продолжают формировать международную повестку дня и остаются среди главных энергетических игроков, сообщает Energyinst.org.

Рейтинг стран по наибольшим запасам нефти

Крупнейшие производители необязательно являются странами с наибольшими запасами и, наоборот, далеко не всегда большие запасы черного золота делают государство серьезным производителем. Ведь одно дело - иметь природный ресурс, и совсем другое, полностью его разрабатывать.

Сейчас в десятку стран с самыми богатыми запасами сырой нефти входят:

Венесуэла

Одна из самых проблемных стран в мире. Венесуэла также является страной с крупнейшими в мире запасами нефти, которые оцениваются более чем в 300 миллиардов баррелей. Однако санкции США, хронический экономический кризис и коррупция в совокупности не позволяют стране извлечь максимальную выгоду из своих нефтяных богатств.

Саудовская Аравия

Второй по величине производитель в мире и крупнейший член ОПЕК, Саудовская Аравия, имеет доказанные запасы около 267 миллиардов баррелей. Добыча составила чуть более 9 миллионов баррелей в день в 2021 году, а в 2022 году выросла до 11,5 миллиона баррелей в сутки, но недавно сократилась на полмиллиона баррелей в сутки в рамках последнего раунда сокращения добычи в ОПЕК+.

Канада

Канада имеет 171 миллиард баррелей сырой нефти, большая часть которой в виде битума в нефтяных песках: 166,3 миллиарда из общего объема - это нефтяные пески, сосредоточенные в Альберте. Это десятая часть мировых запасов нефти.

Иран

Иран располагает запасами нефти в размере 208,6 млрд баррелей и добывает около 2,39 млн баррелей в день. Из них он экспортирует лишь чуть более 760 000 баррелей в день, согласно данным ОПЕК. Причиной существенного разрыва между запасами, добычей и экспортом, конечно же, являются санкции США.

Ирак

Ирак, второй по величине производитель ОПЕК, имеет доказанные запасы около 145 млрд баррелей, а добыча составляет около 4,5 млн баррелей в день. Экспорт в среднем составляет 3,4 млн баррелей в день, но, как и Кувейт, Ирак имеет большие планы.

Россия

По данным EIA, Россия располагает около 80 млрд баррелей доказанных запасов сырой нефти и добывает около 9,4 млн баррелей в день, не считая конденсата.

Объединенные Арабские Эмираты

Третий по величине производитель нефти ОПЕК, Объединенные Арабские Эмираты, располагает примерно 111 миллиардами баррелей сырой нефти и производит в среднем 2,7 миллиона баррелей в день. Из этого количества, по данным ОПЕК, страна экспортирует 2,3 миллиона баррелей в день.

Кувейт

По данным ОПЕК, Кувейт располагает около 101,5 млрд баррелей доказанных запасов нефти. Это крошечное государство Персидского залива добывает от 2,4 до 2,67 млн баррелей нефти в день и экспортирует около 1,7 млн баррелей в день.

США

Источники оценивают запасы сырой нефти США по-разному. Некоторые, например Управление энергетической информации, оценивают их чуть меньше 36 миллиардов баррелей и считают запасы конденсата отдельно.

Другие, такие как World Population Review, считают сырую нефть и конденсаты вместе, получая запасы в 68,8 млрд баррелей для США. По данным EIA, сырая нефть и конденсаты вместе составляют около 74 млрд баррелей. Однако США являются крупнейшим производителем сырой нефти в мире.

Ливия

По оценкам, запасы этой североафриканской страны составляют около 48,3 млрд баррелей сырой нефти. Тем не менее, Ливия является относительно небольшим производителем, ее ежедневный средний объем добычи составляет около 1,2 млн баррелей.

