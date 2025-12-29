Почему американские ИИ-стартапы массово накапливают наличные деньги

Микросхема с надписью AI. Фото: Unsplash.com

Американские стартапы в сфере искусственного интеллекта за год привлекли рекордные объемы денег. За 2025-й эта цифра достигла 150 млрд долларов венчурного финансирования.

С другой стороны, на рынке говорят о подготовке к возможному охлаждению в 2026-м, пишет Forbes Украина.

Денег много — и все идут в ИИ

По данным PitchBook, частные компании США в 2025 году превысили предыдущий инвестиционный рекорд, установленный еще в 2021-м. Тогда речь шла о 92 млрд долларов, сейчас — значительно больше.

Основной поток средств пошел к флагманам искусственного интеллекта. Именно они стали точкой концентрации крупных раундов, в то время как более мелкие стартапы почувствовали сокращение доступа к капиталу.

Крупные сделки как защита от туманного будущего

Несколько сверхкрупных сделок и сделали этот год рекордным. OpenAI привлекла 41 млрд долларов в раунде с участием SoftBank. Anthropic получила 13 млрд долларов осенью. Meta отдельно вложила более 14 млрд долларов в Scale AI.

Некоторые компании, в частности Anysphere или Perplexity, возвращались к инвесторам по несколько раз в течение года. Даже тогда, когда общий венчурный рынок уже начал сжиматься.

Крупные инвесторы не скрывают, что их логика проста — брать деньги сейчас, пока их дают.

Риск паузы и охлаждения рынка

Впрочем, сейчас на венчурном рынке все чаще говорят о необходимости создавать запас наличности. Причина этого в опасении, что финансирование может исчезнуть резко, без плавного торможения.

При этом сами венчурные фонды тоже почувствовали давление. Активные инвестиции быстро исчерпывают их ресурсы. Крупные компании, среди которых Thrive Capital, Andreessen Horowitz и Tiger Global, уже начали сбор новых фондов.

И все же, несмотря на это, в конце года часть фондов все же смогла привлечь миллиардные суммы. Это дает основания полагать, что крупнейшие ИИ-компании будут иметь доступ к капиталу и в 2026 году. А если настроение на рынке испортится, инвесторы ожидают волну поглощений, то есть более слабых просто купят.

