Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыМодаLifeЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Компании Риски и миллиарды в стартапах — что будет со сферой ИИ в 2026

Риски и миллиарды в стартапах — что будет со сферой ИИ в 2026

Ua ru
Дата публикации 29 декабря 2025 14:31
Почему американские ИИ-стартапы массово накапливают наличные деньги
Микросхема с надписью AI. Фото: Unsplash.com

Американские стартапы в сфере искусственного интеллекта за год привлекли рекордные объемы денег. За 2025-й эта цифра достигла 150 млрд долларов венчурного финансирования.

С другой стороны, на рынке говорят о подготовке к возможному охлаждению в 2026-м, пишет Forbes Украина.

Реклама
Читайте также:

Денег много — и все идут в ИИ

По данным PitchBook, частные компании США в 2025 году превысили предыдущий инвестиционный рекорд, установленный еще в 2021-м. Тогда речь шла о 92 млрд долларов, сейчас — значительно больше.

Основной поток средств пошел к флагманам искусственного интеллекта. Именно они стали точкой концентрации крупных раундов, в то время как более мелкие стартапы почувствовали сокращение доступа к капиталу.

Крупные сделки как защита от туманного будущего

Несколько сверхкрупных сделок и сделали этот год рекордным. OpenAI привлекла 41 млрд долларов в раунде с участием SoftBank. Anthropic получила 13 млрд долларов осенью. Meta отдельно вложила более 14 млрд долларов в Scale AI.

Некоторые компании, в частности Anysphere или Perplexity, возвращались к инвесторам по несколько раз в течение года. Даже тогда, когда общий венчурный рынок уже начал сжиматься.

Крупные инвесторы не скрывают, что их логика проста — брать деньги сейчас, пока их дают.

Риск паузы и охлаждения рынка

Впрочем, сейчас на венчурном рынке все чаще говорят о необходимости создавать запас наличности. Причина этого в опасении, что финансирование может исчезнуть резко, без плавного торможения.

При этом сами венчурные фонды тоже почувствовали давление. Активные инвестиции быстро исчерпывают их ресурсы. Крупные компании, среди которых Thrive Capital, Andreessen Horowitz и Tiger Global, уже начали сбор новых фондов.

И все же, несмотря на это, в конце года часть фондов все же смогла привлечь миллиардные суммы. Это дает основания полагать, что крупнейшие ИИ-компании будут иметь доступ к капиталу и в 2026 году. А если настроение на рынке испортится, инвесторы ожидают волну поглощений, то есть более слабых просто купят.

Напомним, что бум искусственного интеллекта влияет не только на крупные компании. Под ударом оказался и рынок урана — топлива для атомных электростанций. Цены на него уже почти достигли максимумов за два десятилетия, и, похоже, это еще не предел.

Также узнайте, почему Украина за год резко поднялась в глобальном рейтинге готовности государств к работе с искусственным интеллектом, и как она смогла прыгнуть сразу на 14 позиций вверх.

стартап фондовый рынок искусственный интеллект OpenAI ИИ
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации