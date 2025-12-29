Чому американські ШІ-стартапи масово накопичують готівку

Мікросхема з написом AI. Фото: Unsplash.com

Американські стартапи у сфері штучного інтелекту за рік залучили рекордні обсяги грошей. За 2025-й ця цифра сягнула 150 млрд доларів венчурного фінансування.

З іншого боку, на ринку говорять про підготовку до можливого охолодження у 2026-му, пише Forbes Україна.

Грошей багато — і всі йдуть у ШІ

За даними PitchBook, приватні компанії США у 2025 році перевищили попередній інвестиційний рекорд, встановлений ще у 2021-му. Тоді йшлося про 92 млрд доларів, зараз — значно більше.

Основний потік коштів пішов до флагманів штучного інтелекту. Саме вони стали точкою концентрації великих раундів, у той час як дрібніші стартапи відчули скорочення доступу до капіталу.

Великі угоди як захист від туманного майбутнього

Кілька надвеликих угод і зробили цей рік рекордним. OpenAI залучила 41 млрд доларів у раунді за участі SoftBank. Anthropic отримала 13 млрд доларів восени. Meta окремо вклала понад 14 млрд доларів у Scale AI.

Деякі компанії, зокрема Anysphere чи Perplexity, поверталися до інвесторів по кілька разів протягом року. Навіть тоді, коли загальний венчурний ринок вже почав стискатися.

Великі інвестори не приховують, що їх логіка проста — брати гроші зараз, поки їх дають.

Ризик паузи та охолодження ринку

Втім, зараз на венчурному ринку дедалі частіше говорять про необхідність створювати запас готівки. Причина цього в побоюваннї, що фінансування може зникнути різко, без плавного гальмування.

При цьому самі венчурні фонди теж відчули тиск. Активні інвестиції швидко вичерпують їхні ресурси. Великі компанії, серед яких Thrive Capital, Andreessen Horowitz і Tiger Global, вже почали збір нових фондів.

І все ж, попри це, наприкінці року частина фондів все ж змогла залучити мільярдні суми. Це дає підстави вважати, що найбільші ШІ-компанії матимуть доступ до капіталу й у 2026 році. А якщо настрій на ринку зіпсується, інвестори очікують хвилю поглинань, тобто слабших просто куплять.

