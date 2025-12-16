Бум искусственного интеллекта рекордно поднял цены на уран для АЭС

Атомная электросанция в США. Фото: Pixabay

Бум искусственного интеллекта влияет не только на чипы и дата-центры. Под ударом оказался и рынок урана - топлива для атомных электростанций. Цены на него уже почти достигли максимумов за два десятилетия, и, похоже, это еще не предел, пишет Asia.nikkei.com.

Аналитики говорят, что если темпы развития ИИ сохранятся, спрос на уран к 2040 году вырастет почти вдвое - примерно до 150 000 тонн в год.

Что прогнозируют атомщики

По оценке World Nuclear Association, установленные мощности атомной генерации в мире к 2040 году удвоятся - до 746 ГВт. То есть электроэнергии с АЭС будет больше, а значит, и топлива понадобится существенно больше.

Проблема в том, что предыдущие годы ядерная энергетика была не в фаворе. Интерес падал, цены на уран были низкими, новые месторождения почти не запускали. Поэтому сейчас проблемы обострились.

Почему урана может не хватить

Разведка и запуск новых урановых месторождений - дело долгое и дорогостоящее. Сейчас спрос еще как-то перекрывают за счет существующих запасов, но уже в следующем десятилетии часть действующих месторождений начнет истощаться. То есть дефицит - не теория, а вполне реальный сценарий, и на этом фоне цены поползли вверх.

Долгосрочные контракты на поставку урана сегодня заключают примерно по $86 за фунт. Это дороже спотового рынка (около $75,85) и является максимумом с 2008 года.

Что будет с ценами на уран дальше

Для понимания масштаба: в январе прошлого года спот-цены на уран доходили до $100 за фунт. То есть рынок уже показывал, на что способен. Если конъюнктура не изменится, дальнейший рост вполне возможен.

При этом уран - не главная статья расходов для АЭС. Он занимает чуть более 20% в структуре себестоимости генерации. Для сравнения: на тепловых электростанциях топливо может "съедать" 60-80% затрат. Так что даже более дорогой уран не делает атомную энергию неконкурентной.

Рост цен уже вернул интерес к урановому сектору. Таким образом, развитие искусственного интеллекта, которое казалось сугубо "цифровой" историей, все сильнее влияет на вполне физические и очень материальные рынки - такие, как уран и атомная энергетика.

