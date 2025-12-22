Япония запускает крупнейшую АЭС впервые после аварии на Фукусиме

Атомная станция Касивадзаки-Карива. Фото: tepco.co.jp

Япония снова будет использовать атомную энергию. 20 января в префектуре Ниигата запустят станцию Касивадзаки-Карива — самую мощную АЭС в мире, сообщает Reuters.

Впервые после аварии на Фукусиме-1 в 2011 году Япония официально возобновляет работу атомной электростанции.

Реклама

Читайте также:

Зачем Япония возвращается к запуску АЭС

Этот шаг нового правительства Санае Такаичи связан с дефицитом энергии, потому что в прошлом году Япония потратила около 68 млрд долларов на импорт топлива — газа, угля, нефти. Это дорого и нестабильно.

Первый реактор на станции планируют запустить уже 20 января. Если все пойдет по плану, поставки электроэнергии в Токио вырастут примерно на 3-5%, что для мегаполиса будет весьма ощутимо.

Что говорит TEPCO

В коммунальной компании Tokyo Electric Power Company (TEPCO), которая ранее управляла и станцией Фукусима, настаивают, что подобного больше не повторится. Мол, "уроки Фукусимы выучены".

"Компания не допустит повтора такой аварии. Безопасность людей в регионе — приоритет номер один", — сказал представитель TEPCO Масакацу Таката.

TEPCO также вложит 641 млн долларов в провинцию Ниигата. Средства пойдут на дороги, мосты, компенсации и новые предприятия. Это шаг к восстановлению денег и доверия.

С другой стороны местные опросы показывают, что около 60% жителей против запуска станции.

Напомним, что после аварии на Фукусиме в 2011 году Япония остановила все 54 атомных реактора. Тогда землетрясение и цунами вызвали катастрофу, которую МАГАТЭ приравняло к Чернобылю. Эвакуировали почти 200 тысяч человек, а три из шести реакторов получили тяжелые повреждения.

Как мы сообщали ранее, президент Владимир Зеленский отметил, кому должна принадлежать Запорожская АЭС после войны и почему это важно.

Также узнайте, почему компания Дональда Трампа решила принять участие в рискованном термоядерном проекте.