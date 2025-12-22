Украина получила новую ТЭС от Литвы — как это повлияет на отключение света

Разрушенная подстанция в Одессе. Фото: ДТЭК

Из Литвы в Украину доставили полный комплект оборудования для тепловой электростанции. Это полностью укомплектованная современная станция, разобранная на сотни позиций, сообщило Министерство энергетики Украины.

Ожидается, что эта ТЭС поможет вернуть свет для миллиона украинцев.

Крупнейшая логистическая операция ЕС

Поставка состоялась в рамках механизма гражданской защиты ЕС и стала одной из крупнейших логистических операций, которые когда-либо организовывала Европейская комиссия.

Операция растянулась почти на год, на 11 месяцев непрерывной работы. За это время в Украину зашло 149 отдельных грузов общей массой 2 399 тонн. Речь идет о тяжелом энергетическом оборудовании: трансформаторы, статоры, другие ключевые элементы. Некоторые из них весили около 172 тонн каждый.

Зачем Украине европейская ТЭС

Полученное оборудование уже использовали для аварийных ремонтов в нескольких регионах — там, где энергетическая инфраструктура получила серьезные повреждения после российских ударов.

"Поставка этой электростанции — это европейская солидарность в действии и наша самая требовательная логистическая операция на сегодня. Это мощная демонстрация непоколебимой преданности ЕС устойчивости Украины, которая помогает обеспечить светом и теплом один миллион людей, которые сталкиваются с четвертой зимой российской агрессивной войны", — отметила еврокомиссар по вопросам готовности, кризисного управления и равенства Хаджа Лахбиб.

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения ЕС системно поддерживает украинскую энергетику. Украина уже получила около 9 500 генераторов и более 7 200 трансформаторов.

По оценкам ДТЭК, только в 2025 году российские войска совершили более 4 500 ударов по энергосистеме.