Криптоинвестор строит "государство в государстве" на острове Невис

Монета с символом биткоина на ладони. Фото: Новости.LIVE, Игорь Кузнецов

Бельгийский биткоин-инвестор Оливье Янссенс планирует создать на карибском острове Невис либертарианское сообщество с собственной судебной системой. Местные уже называют эту идею "государством в государстве", пишет Financial Times.

Янссенс, который имеет гражданство Бельгии и Невиса, уже скупает землю на юге острова и готовится к масштабному строительству.

Что именно он хочет построить

Проект получил название Destiny. По плану, на побережье появятся улицы, виллы с бассейнами, медицинские клиники и другая инфраструктура. Землю для проекта покупает компания Янссенса South Nevis.

Проект стал реальным после того, как власти федерации Сент-Китс и Невис приняли закон о специальных зонах устойчивого развития. Именно он открыл путь для таких экспериментов.

В случае успеха Янссенс обещает инвестировать до $50 млн в развитие острова.

Собственные суды и недоверие к политикам

Отдельная и наиболее чувствительная часть проекта - судебная система. Янссенс открыто критикует местные суды, называя их неэффективными, и хочет ввести собственные механизмы разрешения споров для жителей Destiny.

Он настаивает, что проект будет оставаться в рамках национального законодательства, но при этом будет работать "иначе" - подальше от политиков.

Почему местные жители против проекта

Невис является небольшим островом с населением около 13 200 человек. Местные жители и политики опасаются, что Destiny начнет давить на ресурсы острова, вытеснять коренных жителей и фактически станет отдельной зоной влияния для богатых.

Янссенс эти упреки отвергает. Но сама идея, как отмечает Financial Times, хорошо вписывается в глобальный тренд, когда состоятельные представители крипто- и техносообществ ищут способы жить по собственным правилам, настолько независимо от государств, насколько это возможно.

