Кто стал миллиардером в 2025 году и в каких отраслях

Долларовых миллиардеров в мире значительно увеличилось. В 2025 году общее количество миллиардеров в мире достигло нового максимума, пишут авторы исследования, которое провел банк UBS.

Это связано в первую очередь с резким ростом стоимости технологических компаний и фондовых рынков.

В каких отраслях больше всего миллиардеров

Новые миллиардеры 2025 года, которые достигли успеха собственными силами, были предпринимателями в различных областях.

"Более четверти этого роста приходится на новых миллиардеров. Состояние в секторе финансовых услуг выросло на 17 процентов, до 2,3 триллиона долларов, благодаря сильным рынкам и восстановлению криптовалюты", - пишут авторы исследования, проведенном банком UBS.

Среди них:

криптомиллиардер Джастин Сан

основатель Colossal Biosciences Бен Ламм,

братья Чжан из Mixue Ice Cream and Tea

сооснователь инфраструктурной инвестиционной компании Stonepeak Partners Майкл Доррелл

В то время как миллиардеры, инвестировавшие в технологический сектор, увеличили свое состояние на 23,8%, рост потребительского сектора и розничной торговли замедлился до 5,3%, поскольку европейская индустрия роскоши уступила место китайским брендам.

Кому миллиарды достались по наследству

91 новый миллиардер унаследовал свое состояние, среди них 64 мужчины и 27 женщин.

Они вместе унаследовали рекордные 297,8 миллиарда долларов. Это на 36 процентов больше, чем в 2024 году.

Всего в мире насчитывается 2 млн. 919 тысяч миллиардеров, это 2545 мужчин и 374 женщины. Их совокупное состояние за год увеличилось до $15,8 трлн. долларов.

Среди миллиардеров больше мужчин, но женщины догоняют

Также выяснилось, что хотя среди мужчин насчитывается 2 тысячи 545 миллиардеров, а среди женщин лишь 374, последние опережают мужчин по темпам накопления богатства уже четыре года подряд.

Банк прогнозирует, что в ближайшие несколько десятилетий количество миллиардеров и миллионеров будет расти. К 2040 миллиардеры передадут наследникам еще около 6,9 триллиона долларов.

Напомним, самым молодым миллиардером мира стал наследник немецкой фармацевтической компании Йоханнес фон Баумбах. Ему всего 19 лет, но состояние парня оценивается в 5,4 млрд долларов. Он занимает 650-ю позицию в глобальном рейтинге Forbes.

