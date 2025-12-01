Видео
Главная Компании Впервые в истории — бизнесу позволят создать собственные силы ПВО

Впервые в истории — бизнесу позволят создать собственные силы ПВО

Ua ru
Дата публикации 1 декабря 2025 14:31
Частное ППО в Украине — кто может создать и как это работает
Силы противовоздушной обороны. Фото: Денис Шмыгаль

В Украине стартовал эксперимент, который впервые открывает предприятиям возможность формировать собственные подразделения противовоздушной обороны в координации с Воздушными силами ВСУ. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, государство готово привлекать бизнес к защите воздушного пространства.

Читайте также:

Кто может создавать частную ПВО

Механизм будет работать до 19 января 2026 года. За это время предприятия могут подать заявку, пройти проверки, сформировать группу ПВО и получить разрешение на закупку средств обороны.

Преимущество будет предоставляться предприятиям критической инфраструктуры: энергетика, связь, транспорт, водоснабжение. Но присоединиться может любой бизнес, который соответствует требованиям безопасности и имеет ресурсы.

Как будет работать система частной ПВО

Компания самостоятельно финансирует подготовку персонала и приобретение техники — от дронов-перехватчиков до систем РЭБ и радаров. Закупка возможна без тендеров, но только с разрешения Воздушных сил.

Четко сформулированы основные принципы работы:

  • группы противовоздушной обороны будут действовать исключительно по командам военного командования в рамках единой системы управления Воздушных Сил;
  • руководители групп будут работать в цифровой системе управления ПВО;
  • предприятия смогут закупать или получать средства ПВО по решению военного командования или через согласованные Минобороны процедуры поставки;
  • в состав групп ПВО будут входить проверенные работники предприятий, в частности те, которые прошли проверку СБУ.
  • Группы ПВО будут действовать исключительно по командам военных и только на территории собственных объектов. Самостоятельные "охоты" по области запрещены.

Сколько стоит собственная ПВО

По оценкам производителей, создание минимального комплекса защиты обходится в 4-5 млн грн. Часть бизнеса уже инвестирует в местные мобильные группы ПВО, обеспечивая технику, дроны и машины для перехвата.

Основной вызов — подготовка персонала. Без сертифицированных операторов дронов, обученных специалистов по РЭБ и четких тактических сценариев система не будет эффективной.

Как мы сообщали ранее, украинские инженеры и волонтерские команды научились перехватывать вражеские реактивные БПЛА с применением более дешевых FPV-дронов.

Также мы сообщали, как правительство вводит единый формат бизнес-планов для малого и среднего бизнеса и что это изменит.

Денис Шмыгаль ВСУ стратегические предприятия ПВО эксперимент
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
