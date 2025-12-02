Украина впервые в истории попала в топ-100 мировых производителей оружия - рейтинг

Глава Укроборонпрома Герман Сметанин. Фото: facebook/german.smetanin

Украина впервые появилась в глобальном клубе производителей оружия. Акционерное общество "Украинская оборонная промышленность" (УОП, бывший "Укроборонпром") вошло в сотню крупнейших оборонных компаний мира по версии SIPRI. Об этом сообщил гендиректор АО "УОП" Герман Сметанин.

В свежем рейтинге УОП занял 52-е место с доходом $3 млрд в 2024 году и приростом +41% к 2023-му - это шестой результат в мире по темпам роста.

Украина впервые в глобальном оборонном топ-100

По данным SIPRI, АО "Украинская оборонная промышленность" вошло в список 100 крупнейших компаний мира по объемам продаж вооружений и военной техники.

Ключевые показатели УОП:

место в рейтинге: 52 з 100;

место по темпам роста: 6-е в мире;

доход в 2024 году: $3,0 млрд;

динамика к 2023 году: +41%.

В группе отмечают, что предприятия УОП имеют активные партнерства почти с каждой компанией из глобальной первой пятерки.

Кто доминирует на рынке вооружений

Суммарные доходы 100 крупнейших производителей вооружений в 2024 году достигли $679 млрд — это рекорд за все время наблюдений SIPRI.

Рост обеспечили прежде всего США и Европа, тогда как Азия показала спад из-за снижения доходов китайских компаний.

Топ-5 мировых производителей оружия

Лидерами отрасли являются следующие компании:

Lockheed Martin (США) - $64,6 млрд (+3,2%)

RTX Corporation (США) - $43,6 млрд (+4,1%)

Northrop Grumman (США) - $37,8 млрд (+3,3%)

BAE Systems (Великобритания) - $33,7 млрд (+6,9%)

General Dynamics (США) - $33,6 млрд (+8,1%)

Европейский рынок оружия вырос

Согласно рейтингу, европейские производители оружия в среднем выросли на 13%. Самые высокие темпы показали:

Czechoslovak Group (Чехия): +193% (половина доходов - производство для Украины);

Diehl (Германия): +53%;

Rheinmetall (Германия): +47%;

BAE Systems (Великобритания): +6,9%.

На этом фоне +41% Украины — уровень ведущих европейских игроков, причем ни одна из этих стран не работает в условиях полномасштабной войны на собственной территории.

Между тем, в рейтинге также фиксируется рост доходов двух российских компаний на 23% в 2024 году - несмотря на санкции и дефицит импортных компонентов, они наращивают производство боеприпасов, артиллерии, бронетехники и ракет.

