Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Компании
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Компании Украина впервые попала в клуб оружейных гигантов мира — рейтинг

Украина впервые попала в клуб оружейных гигантов мира — рейтинг

Ua ru
Дата публикации 2 декабря 2025 11:54
Украина впервые в истории попала в топ-100 мировых производителей оружия - рейтинг
Глава Укроборонпрома Герман Сметанин. Фото: facebook/german.smetanin

Украина впервые появилась в глобальном клубе производителей оружия. Акционерное общество "Украинская оборонная промышленность" (УОП, бывший "Укроборонпром") вошло в сотню крупнейших оборонных компаний мира по версии SIPRI. Об этом сообщил гендиректор АО "УОП" Герман Сметанин.

В свежем рейтинге УОП занял 52-е место с доходом $3 млрд в 2024 году и приростом +41% к 2023-му - это шестой результат в мире по темпам роста.

Реклама
Читайте также:

Украина впервые в глобальном оборонном топ-100

По данным SIPRI, АО "Украинская оборонная промышленность" вошло в список 100 крупнейших компаний мира по объемам продаж вооружений и военной техники.

Ключевые показатели УОП:

  • место в рейтинге: 52 з 100;
  • место по темпам роста: 6-е в мире;
  • доход в 2024 году: $3,0 млрд;
  • динамика к 2023 году: +41%.

В группе отмечают, что предприятия УОП имеют активные партнерства почти с каждой компанией из глобальной первой пятерки.

Кто доминирует на рынке вооружений

Суммарные доходы 100 крупнейших производителей вооружений в 2024 году достигли $679 млрд — это рекорд за все время наблюдений SIPRI.

Рост обеспечили прежде всего США и Европа, тогда как Азия показала спад из-за снижения доходов китайских компаний.

Топ-5 мировых производителей оружия

Лидерами отрасли являются следующие компании:

  • Lockheed Martin (США) - $64,6 млрд (+3,2%)
  • RTX Corporation (США) - $43,6 млрд (+4,1%)
  • Northrop Grumman (США) - $37,8 млрд (+3,3%)
  • BAE Systems (Великобритания) - $33,7 млрд (+6,9%)
  • General Dynamics (США) - $33,6 млрд (+8,1%)

Европейский рынок оружия вырос

Согласно рейтингу, европейские производители оружия в среднем выросли на 13%. Самые высокие темпы показали:

  • Czechoslovak Group (Чехия): +193% (половина доходов - производство для Украины);
  • Diehl (Германия): +53%;
  • Rheinmetall (Германия): +47%;
  • BAE Systems (Великобритания): +6,9%.

На этом фоне +41% Украины — уровень ведущих европейских игроков, причем ни одна из этих стран не работает в условиях полномасштабной войны на собственной территории.

Между тем, в рейтинге также фиксируется рост доходов двух российских компаний на 23% в 2024 году - несмотря на санкции и дефицит импортных компонентов, они наращивают производство боеприпасов, артиллерии, бронетехники и ракет.

Напомним, что украинские дроны Octopus, показавшие высокую эффективность в борьбе с российскими "шахедами", будут производить в Британии.

Также узнайте, сколько миллионов евро Германия предоставит Украине на закупку американского оружия.

Укроборонпром оружие рейтинг военная техника производство оружия
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации