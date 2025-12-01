Платежный сервис Wise начал блокировать счета клиентам из России и Беларуси

Банковская карточка в руках человека. Фото: Pixabay

Платежный сервис Wise предупредил клиентов из России и Беларуси о блокировке их карт и счетов, если они не докажут гражданство ЕС или право на постоянное проживание в странах ЕС или Швейцарии. Об этом говорится в сообщении Wise.

Новые ограничения касаются как физических, так и цифровых карт. Россияне и белорусы должны предоставить подтверждающие документы до 30 января 2026 года, в противном случае карты останутся заблокированными.

Что именно меняет Wise

Ранее открыть карту Wise можно было, имея долгосрочную национальную визу категории D, которую выдают, в частности, для работы или учебы. Теперь этого недостаточно: гражданам России и Беларуси нужно иметь вид на жительство (ВНЖ) в одной из стран ЕЭЗ или в Швейцарии.

Новые правила распространяются на все карты Wise, как физические, так и цифровые. До завершения проверки владельцы не смогут рассчитываться в магазинах и онлайн, снимать наличные в банкоматах или оплачивать подписки по реквизитам карты.

Кого коснутся ограничения

Ограничения касаются россиян и белорусов, которые не имеют подтвержденного права проживания в ЕЭЗ или Швейцарии. Всем, кто получил соответствующее уведомление от Wise, нужно ответить на него до 30 января 2026 года и загрузить документ, подтверждающий гражданство или ВНЖ.

До момента, пока сервис не проверит документы и не подтвердит статус пользователя, карта будет оставаться заблокированной для любых операций.

Почему Wise блокирует счета

В Wise объяснили, что изменения связаны с 19-м пакетом санкций ЕС, принятым в октябре 2025 года. Этот документ запрещает прямо или косвенно предоставлять платежные услуги гражданам России или Беларуси, лицам, проживающим в России, а также российским юридическим лицам и организациям.

Ранее аналогичные ограничения для граждан РФ и Беларуси уже ввели другие платежные платформы, в том числе Paysera и Revolut.

