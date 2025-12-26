Бум ИИ добавил техномиллиардерам США состояние в 550 млрд

Доллары и монета со знаком биткоина на столе. Фото: Pixabay

2025-й стал для американских технологических миллиардеров годом, который сложно было представить еще несколько лет назад. Инвестиционная волна вокруг искусственного интеллекта буквально подняла их состояние — суммарно более чем на 550 млрд долларов, пишет FT.

Ключевым драйвером роста стали именно ставки на ИИ, то есть чипы, дата-центры, облачные сервисы, модели. Все это активно покупали инвесторы по всему миру.

Насколько выросло состояние миллиардеров

Если в начале 2025 года десять самых богатых основателей и руководителей техкомпаний США владели примерно 1,9 трлн долларов, то к концу декабря эта сумма дотянулась до 2,5 триллионов.

Впрочем, в конце года эйфория в отношении ИИ начала давать трещины. Рынок все чаще заговорил о риске пузыря. Например, экономист Гарварда Джейсон Фурман говорит, что нынешние оценки — это вера в будущую прибыль от ИИ, а не гарантированный результат.

Кто из миллиардеров обогатился больше всех

Больше всех на этой волне выиграл Илон Маск. Его состояние за год выросло почти на 50% и достигло 645 млрд долларов. Свой вклад внесли и Tesla, и рекордный пакет вознаграждения, и резкий рост оценки его компании SpaceX до 800 млрд долларов.

Также существенно обогатилось и руководство компании Nvidia. Компания превратилась в крупнейшую публичную корпорацию мира с капитализацией более 4 трлн долларов. А основатель Nvidia Дженсен Хуанг довел свое состояние до 156 млрд долларов.

Сооснователи Google Ларри Пейдж и Сергей Брин также выглядели стабильно: их состояние выросло на 270 и 255 млрд долларов благодаря прогрессу компании в собственных ИИ-моделях и чипах.

Не для всех год был одинаково успешным

Акции Meta просели из-за беспокойства инвесторов расходами на ИИ-инфраструктуру и дорогие компенсации исследователям, и это отразилось на позициях владельца, Марка Цукерберга.

Подобная история и с Oracle: после громкого контракта с OpenAI на 300 млрд долларов состояние Ларри Эллисона резко выросло, но впоследствии акции компании потеряли около 40% от пика.

Также тем, кто завершил год в минусе, стал Билл Гейтс. Но здесь причина другая — он продолжал продавать акции Microsoft, чтобы финансировать многочисленные благотворительные программы.

