Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыМодаLifeЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Компании Полтриллиона долларов — как ИИ изменил состояния миллиардеров

Полтриллиона долларов — как ИИ изменил состояния миллиардеров

Ua ru
Дата публикации 26 декабря 2025 11:37
Бум ИИ добавил техномиллиардерам США состояние в 550 млрд
Доллары и монета со знаком биткоина на столе. Фото: Pixabay

2025-й стал для американских технологических миллиардеров годом, который сложно было представить еще несколько лет назад. Инвестиционная волна вокруг искусственного интеллекта буквально подняла их состояние — суммарно более чем на 550 млрд долларов, пишет FT.

Ключевым драйвером роста стали именно ставки на ИИ, то есть чипы, дата-центры, облачные сервисы, модели. Все это активно покупали инвесторы по всему миру.

Реклама
Читайте также:

Насколько выросло состояние миллиардеров

Если в начале 2025 года десять самых богатых основателей и руководителей техкомпаний США владели примерно 1,9 трлн долларов, то к концу декабря эта сумма дотянулась до 2,5 триллионов.

Впрочем, в конце года эйфория в отношении ИИ начала давать трещины. Рынок все чаще заговорил о риске пузыря. Например, экономист Гарварда Джейсон Фурман говорит, что нынешние оценки — это вера в будущую прибыль от ИИ, а не гарантированный результат.

Кто из миллиардеров обогатился больше всех

Больше всех на этой волне выиграл Илон Маск. Его состояние за год выросло почти на 50% и достигло 645 млрд долларов. Свой вклад внесли и Tesla, и рекордный пакет вознаграждения, и резкий рост оценки его компании SpaceX до 800 млрд долларов.

Также существенно обогатилось и руководство компании Nvidia. Компания превратилась в крупнейшую публичную корпорацию мира с капитализацией более 4 трлн долларов. А основатель Nvidia Дженсен Хуанг довел свое состояние до 156 млрд долларов.

Сооснователи Google Ларри Пейдж и Сергей Брин также выглядели стабильно: их состояние выросло на 270 и 255 млрд долларов благодаря прогрессу компании в собственных ИИ-моделях и чипах.

Не для всех год был одинаково успешным

Акции Meta просели из-за беспокойства инвесторов расходами на ИИ-инфраструктуру и дорогие компенсации исследователям, и это отразилось на позициях владельца, Марка Цукерберга.

Подобная история и с Oracle: после громкого контракта с OpenAI на 300 млрд долларов состояние Ларри Эллисона резко выросло, но впоследствии акции компании потеряли около 40% от пика.

Также тем, кто завершил год в минусе, стал Билл Гейтс. Но здесь причина другая — он продолжал продавать акции Microsoft, чтобы финансировать многочисленные благотворительные программы.

Напомним, ранее мы писали, что совокупное состояние 25 самых богатых семей мира за 2025 год выросло на сотни миллиардов долларов и вышло на новый максимум.

Также мы сообщали, что биткоин-миллионер Оливье Янссенс планирует создать на карибском острове Невис собственный город. Местные уже называют эту идею "государством в государстве".

Илон Маск миллиардеры искусственный интеллект доходы ИИ
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации