Головна Компанії Пів трильйона доларів за рік — як ШІ змінив статки мільярдерів

Пів трильйона доларів за рік — як ШІ змінив статки мільярдерів

Ua ru
Дата публікації: 26 грудня 2025 11:37
Бум ШІ додав техномільярдерам США статки у 550 млрд
Долари та монета зі знаком біткоїна на столі. Фото: Pixabay

2025-й став для американських технологічних мільярдерів роком, який складно було уявити ще кілька років тому. Інвестиційна хвиля навколо штучного інтелекту буквально підняла їхні статки — сумарно більш ніж на 550 млрд доларів, пише FT.

Ключовим драйвером зростання стали саме ставки на ШІ, тобто чипи, дата-центри, хмарні сервіси, моделі. Усе це активно купували інвестори по всьому світу.

Наскільки зросли статки мільярдерів

Якщо на початку 2025 року десять найбагатших засновників і керівників техкомпаній США володіли приблизно 1,9 трлн доларів, то під кінець грудня ця сума дотягнулася до 2,5 трильйонів.

Втім, наприкінці року ейфорія щодо ШІ почала давати тріщини. Ринок усе частіше заговорив про ризик бульбашки. Наприклад, економіст Гарварду Джейсон Фурман каже, що нинішні оцінки — це віра в майбутній прибуток від ШІ, а не гарантований результат.

Хто з мільярдерів збагатився більше всіх

Найбільше на цій хвилі виграв Ілон Маск. Його статки за рік зросли майже на 50% і досягли 645 млрд доларів. Свій внесок зробили і Tesla, і рекордний пакет винагороди, і різке зростання оцінки його компанії SpaceX до 800 млрд доларів. 

Також суттєво збагатилося і керівництво компанії Nvidia. Компанія перетворилася на найбільшу публічну корпорацію світу з капіталізацією понад 4 трлн доларів. А засновник Nvidia Дженсен Хуанг довів свої статки до 156 млрд доларів.

Співзасновники Google Ларрі Пейдж і Сергій Брін також виглядали стабільно: їхні статки зросли на 270 і 255 млрд доларів завдяки прогресу компанії у власних ШІ-моделях і чипах.

Не для всіх рік був однаково успішним

Акції Meta просіли через занепокоєння інвесторів витратами на ШІ-інфраструктуру та дорогі компенсації дослідникам, і це відбилося на позиціях власника, Марка Цукерберга.

Подібна історія і з Oracle: після гучного контракту з OpenAI на 300 млрд доларів статки Ларрі Еллісона різко зросли, але згодом акції компанії втратили близько 40% від піка.

Також тим, хто завершив рік у мінусі, став Білл Гейтс. Але тут причина інша — він продовжував продавати акції Microsoft, щоб фінансувати численні благодійні програми.

Нагадаємо, раніше ми писали, що сукупні статки 25 найбагатших сімей світу за 2025 рік зросли на сотні мільярдів доларів і вийшли на новий максимум.

Також ми повідомляли, що біткоїн-мільйонер Олів’є Янссенс планує створити на карибському острові Невіс власне місто. Місцеві вже називають цю ідею "державою в державі".

Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
