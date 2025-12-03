Видео
Переговоры и избыток нефти давят на котировки Brent

Переговоры и избыток нефти давят на котировки Brent

Ua ru
Дата публикации 3 декабря 2025 13:32
Нефть резко подорожала на фоне сомнений в мире с Россией
Нефтяная скважина. Фото: Pixabay

Цены на наиболее популярные марки нефти в среду выросли, так как инвесторы сомневаются, что переговоры между Россией и США по Украине быстро снимут санкции с российской нефти, сообщает агентство Reuters.

С другой стороны, рынок пока остается под давлением из-за опасений избыточного предложения и слабого спроса, поэтому потенциал для резкого скачка котировок ограничен.

Читайте также:

Какие цены на нефть 3 декабря

По состоянию на утро среды:

  • Brent прибавила около 0,4% до $62,71 за баррель;
  • WTI выросла на 0,5% до $58,95 за баррель.

Накануне оба бенчмарка снизились более чем на 1%.

Трейдеры не верят в мир между Россией и Украиной

По оценкам аналитиков Goldman Sachs, рынок пока почти не закладывает в цены сценарий быстрого мирного урегулирования и полного возвращения российской нефти без санкций.

Российские власти заявили, что пятичасовая встреча Владимира Путина с главными посланниками президента США Дональда Трампа не привела к компромиссу относительно возможного мирного плана по Украине.

Сейчас трейдеры следят за тем, может ли потенциальная сделка изменить режим санкций для крупных российских нефтекомпаний, в частности "Роснефти" и "Лукойла", и высвободить дополнительные объемы нефти на рынок. Но пока большинство участников рынка считает такой сценарий маловероятным.

Запасы нефти в США растут

Между тем, согласно свежим данным Американского института нефти (API), последняя неделя показала прирост запасов сразу по нескольким позициям:

  • коммерческие запасы сырой нефти +2,48 млн баррелей;
  • бензин +3,14 млн баррелей;
  • дистиллятное топливо, в том числе дизель +2,88 млн баррелей.

Эти цифры усиливают опасения, что на рынке формируется избыток сырья.

Напомним, что 2 декабря между Владимиром Путиным и спецпредставителем Трампа Стивом Уиткоффом, а также зятем Трампа Джаредом Кушнером состоялись переговоры о мирном плане США для Украины. По итогам встречи компромиссов не было найдено.

Узнайте также, где в мире расположены наиболее крупные запасы "черного золота".

цены на топливо США нефть трейдеры Brent
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
