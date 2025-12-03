Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Компанії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Компанії Перемовини та надлишок нафти тиснуть на котирування Brent

Перемовини та надлишок нафти тиснуть на котирування Brent

Ua ru
Дата публікації: 3 грудня 2025 13:32
Нафта різко здорожчала на тлі сумнівів у мирі з Росією
Нафтова свердловина. Фото: Pixabay

Ціни на найбільш популярні марки нафти у середу зросли, тому що інвестори сумніваються, що переговори між Росією та США щодо України швидко знімуть санкції з російської нафти, повідомляє агентство Reuters.

З іншого боку, ринок поки залишається під тиском через побоювання надлишкової пропозиції й слабкого попиту, тож потенціал для різкого стрибка котирувань обмежений.

Реклама
Читайте також:

Які ціни на нафту 3 грудня

Станом на ранок середи:

  • Brent додала близько 0,4% до $62,71 за барель; 
  • WTI зросла на 0,5%  до $58,95 за барель.

Напередодні обидва бенчмарки знизилися більш ніж на 1%. 

Трейдери не вірят у мир між Росією та Україною

За оцінками аналітиків Goldman Sachs, ринок поки що майже не закладає в ціни сценарій швидкого мирного врегулювання та повного повернення російської нафти без санкцій.

Російська влада заявила, що п’ятигодинна зустріч Володимира Путіна з головними посланцями президента США Дональда Трампа не привела до компромісу щодо можливого мирного плану по Україні.

Зараз трейдери стежать за тим, чи може потенційна угода змінити режим санкцій для великих російських нафтокомпаній, зокрема "Роснєфті" та "Лукойлу", і вивільнити додаткові обсяги нафти на ринок. Але поки що більшість учасників ринку вважає такий сценарій малоймовірним.

Запаси нафти у США зростають

Тим часом, зідно зі свіжими даними Американського інституту нафти (API), останній тиждень показав приріст запасів одразу за кількома позиціями:

  • комерційні запаси сирої нафти +2,48 млн барелів;
  • бензин +3,14 млн барелів;
  • дистилятне паливо, у тому числі дизель +2,88 млн барелів.

Ці цифри посилюють побоювання, що на ринку формується надлишок сировини.

Нагадаємо, що 2 грудня між Володимиром Путіним і спецпредставником Трампа Стівом Віткоффом, а також зятем Трампа Джаредом Кушнером відбулися переговори про мирний план США для України. За підсумками зустрічі компромісів не було знайдено. 

Дізнайтесь також, де у світі розташовані найбільш великі запаси "чорного золота"

ціни на паливо США нафта трейдери Brent
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації