Нафта різко здорожчала на тлі сумнівів у мирі з Росією

Ціни на найбільш популярні марки нафти у середу зросли, тому що інвестори сумніваються, що переговори між Росією та США щодо України швидко знімуть санкції з російської нафти, повідомляє агентство Reuters.

З іншого боку, ринок поки залишається під тиском через побоювання надлишкової пропозиції й слабкого попиту, тож потенціал для різкого стрибка котирувань обмежений.

Станом на ранок середи:

Brent додала близько 0,4% до $62,71 за барель;

WTI зросла на 0,5% до $58,95 за барель.

Напередодні обидва бенчмарки знизилися більш ніж на 1%.

Трейдери не вірят у мир між Росією та Україною

За оцінками аналітиків Goldman Sachs, ринок поки що майже не закладає в ціни сценарій швидкого мирного врегулювання та повного повернення російської нафти без санкцій.

Російська влада заявила, що п’ятигодинна зустріч Володимира Путіна з головними посланцями президента США Дональда Трампа не привела до компромісу щодо можливого мирного плану по Україні.

Зараз трейдери стежать за тим, чи може потенційна угода змінити режим санкцій для великих російських нафтокомпаній, зокрема "Роснєфті" та "Лукойлу", і вивільнити додаткові обсяги нафти на ринок. Але поки що більшість учасників ринку вважає такий сценарій малоймовірним.

Запаси нафти у США зростають

Тим часом, зідно зі свіжими даними Американського інституту нафти (API), останній тиждень показав приріст запасів одразу за кількома позиціями:

комерційні запаси сирої нафти +2,48 млн барелів;

бензин +3,14 млн барелів;

дистилятне паливо, у тому числі дизель +2,88 млн барелів.

Ці цифри посилюють побоювання, що на ринку формується надлишок сировини.

Нагадаємо, що 2 грудня між Володимиром Путіним і спецпредставником Трампа Стівом Віткоффом, а також зятем Трампа Джаредом Кушнером відбулися переговори про мирний план США для України. За підсумками зустрічі компромісів не було знайдено.

