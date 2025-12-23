Видео
Україна
Один из крупнейших заводов в Украине остановил работу — причины

Один из крупнейших заводов в Украине остановил работу — причины

Ua ru
Дата публикации 23 декабря 2025 15:21
Российские обстрелы оставили Запорожсталь без электроэнергии — завод остановил работу
Работник завода "Запорожсталь". Фото: Метинвест

Во вторник, 23 декабря, из-за массированных российских обстрелов энергетической инфраструктуры был полностью обесточен металлургический комбинат Запорожсталь. Предприятие было вынуждено аварийно остановить производство, сообщили в компании Метинвест.

Обесточивание произошло внезапно, но на заводе сразу перешли к действиям по антикризисному регламенту.

Читайте также:

Как останавливали производство Запорожстали

По данным предприятия, все действия выполнялись в соответствии с внутренними протоколами, разработанными именно для таких кризисных ситуаций.

"В чрезвычайно сложных условиях команда комбината оперативно переключилась на альтернативные источники питания", — рассказали в компании.

Это позволило провести контролируемую и безопасную остановку основных производственных процессов.

Как удалось предотвратить техногенную аварию

Благодаря слаженной работе персонала и быстрому реагированию удалось избежать техногенной аварии. Также были минимизированы возможные выбросы в атмосферу.

На предприятии отмечают, что сейчас угрозы для жизни и здоровья работников и жителей города нет.

Как завод будет работать дальше

На Запорожстали уже внедрили оперативные решения для стабилизации внутренней энергосистемы. Полноценное восстановление производства возможно только после восстановления внешнего энергоснабжения.

На предприятии поблагодарили энергетиков, спасателей и все службы, которые сейчас работают над восстановлением энергосистемы страны.

Напомним, что из Литвы в Украину доставили полный комплект оборудования для тепловой электростанции. Эта ТЭС поможет вернуть свет миллиону украинцев.

Также узнайте о ядерном возвращении Японии — почему эта страна после аварии на Фукусиме вновь запускает свои АЭС.

авария электроэнергия Запорожье обстрелы
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
