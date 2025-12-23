Відео
Головна Компанії Один з найбільших заводів в Україні зупинив роботу — причини

Один з найбільших заводів в Україні зупинив роботу — причини

Ua ru
Дата публікації: 23 грудня 2025 15:21
Російські обстріли залишили Запоріжсталь без електроенергії — завод зупинив роботу
Працівник заводу "Запоріжсталь". Фото: Метінвест

У вівторок, 23 грудня, через масовані російські обстріли енергетичної інфраструктури був повністю знеструмлений металургійний комбінат Запоріжсталь. Підприємство було змушене аварійно зупинити виробництво, повідомили у компанії Метінвест. 

Знеструмлення сталося раптово, але на заводі одразу перейшли до дій за антикризовим регламентом. 

Читайте також:

Як зупиняли виробництво Запоріжсталі

За даними підприємства, всі дії виконувалися відповідно до внутрішніх протоколів, розроблених саме для таких кризових ситуацій.

"У надзвичайно складних умовах команда комбінату оперативно перемкнулася на альтернативні джерела живлення", — розповіли у компанії.

Це дозволило провести контрольовану та безпечну зупинку основних виробничих процесів.

Як вдалося запобігти техногенній аварії

Завдяки злагодженій роботі персоналу та швидкому реагуванню вдалося уникнути техногенної аварії. Також було мінімізовано можливі викиди в атмосферу.

На підприємстві наголошують, що зараз загрози для життя і здоров’я працівників та мешканців міста немає. 

Як завод буде працювати далі 

На Запоріжсталі вже впровадили оперативні рішення для стабілізації внутрішньої енергосистеми. Повноцінне відновлення виробництва можливе лише після відновлення зовнішнього енергопостачання.

На підприємстві подякували енергетикам, надзвичайникам і всім службам, які зараз працюють над відновленням енергосистеми країни.

Нагадаємо, що з Литви до України доставили повний комплект обладнання для теплової електростанції. Ця ТЕС допоможе повернути світло мільйону українців.

Також дізнайтеся про ядерне повернення  Японії — чому ця країна після аварії на Фукусімі  знов запускає свої АЕС.

аварія електроенергія Запоріжжя обстріли Метинвест
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
