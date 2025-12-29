Видео
Україна
Оборонное производство получило крупнейший кредит за всю историю

Оборонное производство получило крупнейший кредит за всю историю

Дата публикации 29 декабря 2025 12:49
Банки совместно профинансировали оборонные предприятия на 21,5 млрд грн
Глава НБУ Андрей Пышный и министр обороны Украины Денис Шмыгаль. Фото: НБУ

В Украине подписали крупнейшее в истории финансового рынка консорциумное кредитное соглашение. Шесть банков предоставили 21,5 млрд грн для финансирования предприятия оборонной отрасли под государственную гарантию.

Это стало рекордом по объему для украинской банковской системы, сообщает НБУ.

Соглашение на три года

Сообщается, что это рекордное соглашение для финансового рынка за весь период украинской независимости. В консорциуме — банки как государственной, так и частной формы собственности. Организатором сделки выступил один из государственных банков. Кредитные средства привлекаются исключительно под государственную гарантию.

Полученное финансирование планируют направить на производство продукции военного назначения.

Четыре месяца подготовки и участие Минобороны

Подготовка соглашения длилась более четырех месяцев. К процессу были привлечены Министерство обороны, Национальный банк, Министерство финансов и банки-участники консорциума.

Министр обороны Денис Шмыгаль отметил, что подобное банковское финансирование будет одним из главных инструментов наращивания производства вооружения в Украине.

"Масштаб консорциума свидетельствует о готовности банков поддерживать ОПК и участвовать в укреплении обороноспособности страны. Это означает больше техники и больше оружия украинского производства для наших защитников",— отметил министр обороны Денис Шмыгаль.

Самофинансирование через экспорт

Сейчас производственные возможности украинской оборонной отрасли составляют около 35 млрд долларов в год, говорят в правительстве. Однако финансирование покрывает менее половины этой суммы. Поэтому сейчас, когда бюджетные средства и международная помощь ограничены, часть продукции направят на экспорт в дружественные страны. Речь идет прежде всего о беспилотных системах — воздушных, наземных и морских.

В этом направлении уже реализуют совместные проекты в форматах Build in Ukraine и Build with Ukraine, а также по так называемой "датской модели".

Напомним, ранее мы писали о тысячах новых дронов для фронта — Украина и Германия построят новый завод.

Также узнайте, почему в правительстве сократили список предприятий критической отрасли, где никогда не отключают электроэнергию.

Денис Шмыгаль НБУ Укроборонпром оборонная сфера оборонные технологии
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
