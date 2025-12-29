Банки спільно профінансували оборонні підприємства на 21,5 млрд грн

Голова НБУ Андрій Пишний та міністр оборони України Денис Шмигаль. Фото: НБУ

В Україні підписали найбільшу в історії фінансового ринку консорціумну кредитну угоду. Шість банків надали 21,5 млрд грн для фінансування підприємства оборонної галузі під державну гарантію.

Це стало рекордом за обсягом для української банківської системи, повідомляє НБУ.

Угода на три роки

Повідомляється, що це рекордна угода для фінансового ринку за весь період української незалежності. У консорціумі — банки як державної, так і приватної форми власності. Організатором угоди виступив один із державних банків. Кредитні кошти залучаються виключно під державну гарантію.

Отримане фінансування планують спрямувати на виробництво продукції військового призначення.

Чотири місяці підготовки і участь Міноборони

Підготовка угоди тривала понад чотири місяці. До процесу були залучені Міністерство оборони, Національний банк, Міністерство фінансів і банки-учасники консорціуму.

Міністр оборони Денис Шмигаль зазначив, що подібне банківське фінансування буде одним із головних інструментів нарощування виробництва озброєння в Україні.

"Масштаб консорціуму свідчить про готовність банків підтримувати ОПК та брати участь у зміцненні обороноздатності країни. Це означає більше техніки та більше зброї українського виробництва для наших захисників", — зазначив міністр оборони Денис Шмигаль.

Самофінансування через експорт

Наразі виробничі можливості української оборонної галузі становлять близько 35 млрд доларів на рік, кажуть в уряді. Проте фінансування покриває менш як половину цієї суми. Тому зараз, коли бюджетні кошти та міжнародна допомога обмежені, частину продукції спрямують на експорт до дружніх країн. Йдеться насамперед про безпілотні системи — повітряні, наземні та морські.

У цьому напрямку вже реалізують спільні проєкти у форматах Build in Ukraine та Build with Ukraine, а також за так званою "датською моделлю".

