Україна
Видео

В Украине сократится число предприятий, где не выключают свет

В Украине сократится число предприятий, где не выключают свет

Дата публикации 10 декабря 2025 17:04
Украина готовится к еще большим отключениям — правительство урезает списки предприятий
Ремонт электросетей. Фото: ДТЭК

Из-за постоянных российских обстрелов и осложненной ситуации в энергосистеме правительство распорядилось сократить списки предприятий, на которых не отключают электроэнергию. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Она поручила областным военным администрациям пересмотреть фактические списки объектов критической инфраструктуры в течение ближайших двух дней.

Читайте также:

Отключения не коснутся больниц и школ

Впрочем, по ее словам, отключения не коснутся школ, больниц, объектов жизнеобеспечения и предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Электроснабжение этих объектов останется бесперебойным.

На каких предприятиях начнут выключать свет

Премьер-министр отметила, что на некоторых предприятиях начнут выключать электроэнергию.

"Из перечней должны быть исключены потребители, которые не имеют критического значения для функционирования регионов в сегодняшних условиях энергообеспечения, — сообщила Юлия Свириденко., — Решение принимаем для поддержки людей".

По ее словам, высвобожденные объемы электрической энергии будут направлены для бытовых потребителей.

Как мы сообщали ранее, в одной из стран Европы цены на электроэнергию упали до нуля. Причина - необычно теплая погода, из-за которой в ней меньше используют отопление.

Также узнайте, почему в Украине свет будут выключать минимум до наступлениґ весны.

электроэнергия стратегические предприятия электроснабжение Юлия Свириденко блэкаут
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
