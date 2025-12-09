Netflix уточнила условия приобретения Warner Bros — чего ждать фанатам

Логотип компании Netflix. Фото: Pixabay

Netflix обнародовала новое обращение относительно запланированного приобретения киностудии Warner Bros. включая студию HBO. Сообщение появилось на официальном сайте компании.

В Netflix назвали будущее объединение "историческим" и подробно разъяснили, что изменится для пользователей обоих сервисов.

Читайте также:

Какие франшизы от HBO получит Netflix

Компания Netflix отметила, что все ключевые франшизы студии HBO:

Гарри Поттер,

Друзья,

Теория большого взрыва,

Касабланка,

Игра престолов

Вселенная DC

в будущем будут объединены с флагманскими проектами Netflix, такими как:

Очень странные дела,

Венздей,

Игра в кальмара

Бриджертоны и другие.

Компания описывает это как сочетание собственного стримингового сервиса с "выдающимися историями" Warner Bros.

Оба сервиса продолжают работать отдельно

При этом Netflix подчеркивает, что пока для пользователей не меняется ничего — оба сервиса продолжают работать отдельно.

Процесс приобретения еще требует одобрения регуляторов и акционеров, поэтому компания обещает информировать аудиторию о дальнейших шагах.

Что остается без изменений

Netflix отмечает, что подписчики могут и в дальнейшем пользоваться сервисом в стандартном режиме. Никаких обновлений, изменений структуры или интеграции контента стороны пока не вводят.

Дело в том, что переходный период может быть длительным, ведь регуляторные согласования — один из самых сложных этапов таких соглашений.

Что будет после одобрения соглашения

После завершения всех формальностей библиотека Warner Bros, HBO и HBO Max должна интегрироваться в экосистему Netflix.

Это будет означать доступ к топовым франшизам и значительное усиление позиций компании на мировом рынке развлечений.

