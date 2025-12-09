Netflix уточнила условия приобретения Warner Bros — чего ждать фанатам

Netflix разъяснила, что изменится после сделки с Warner Bros
Netflix обнародовала новое обращение относительно запланированного приобретения киностудии Warner Bros. включая студию HBO. Сообщение появилось на официальном сайте компании.
В Netflix назвали будущее объединение "историческим" и подробно разъяснили, что изменится для пользователей обоих сервисов.
Какие франшизы от HBO получит Netflix
Компания Netflix отметила, что все ключевые франшизы студии HBO:
- Гарри Поттер,
- Друзья,
- Теория большого взрыва,
- Касабланка,
- Игра престолов
- Вселенная DC
в будущем будут объединены с флагманскими проектами Netflix, такими как:
- Очень странные дела,
- Венздей,
- Игра в кальмара
- Бриджертоны и другие.
Компания описывает это как сочетание собственного стримингового сервиса с "выдающимися историями" Warner Bros.
Оба сервиса продолжают работать отдельно
При этом Netflix подчеркивает, что пока для пользователей не меняется ничего — оба сервиса продолжают работать отдельно.
Процесс приобретения еще требует одобрения регуляторов и акционеров, поэтому компания обещает информировать аудиторию о дальнейших шагах.
Что остается без изменений
Netflix отмечает, что подписчики могут и в дальнейшем пользоваться сервисом в стандартном режиме. Никаких обновлений, изменений структуры или интеграции контента стороны пока не вводят.
Дело в том, что переходный период может быть длительным, ведь регуляторные согласования — один из самых сложных этапов таких соглашений.
Что будет после одобрения соглашения
После завершения всех формальностей библиотека Warner Bros, HBO и HBO Max должна интегрироваться в экосистему Netflix.
Это будет означать доступ к топовым франшизам и значительное усиление позиций компании на мировом рынке развлечений.
Напомним, что президент США Дональд Трамп неоднозначно прокомментировал громкое будущее соглашение между Netflix и Warner Brothers. Он тоже захотел приобщится к принятию решения.
Узнайте также, за какую сумму стриминговый гигант Netflix намерен приобрести киностудию Warner Bros.
Читайте Новини.LIVE!