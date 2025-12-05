Netflix готовится к покупке Warner Bros — что ждет зрителей

Девушка смотрит Netflix. Фото: Pixabay

Стриминговый гигант Netflix объявил о намерении приобрести киностудию Warner Bros за $82,7 млрд. О заключении сделки сообщил Hollywood Reporter.

Завершение сделки зависит от одобрения регуляторов. Если сделку согласуют, Netflix получит контроль над одной из самых богатых библиотек контента в мире - от "Гарри Поттера" до "Игры престолов".

Что известно о сделке

По данным СМИ, стоимость приобретения составляет $82,7 млрд. Ожидается, что закрытие сделки состоится после реструктуризации Warner Bros Discovery и выделения части телевизионного бизнеса в отдельную структуру.

Netflix заявляет, что студия Warner Bros сохранит отдельный бренд и продолжит работать как полноценный продакшен с прокатом в кинотеатрах, а не только со стримингом.

На какие франшизы получит права Netflix

В случае одобрения сделки Netflix получит права на ключевые франшизы студии, в частности:

фильмы и сериалы по вселенной Гарри Поттера

DC Comics (Batman, Superman и другие супергерои)

права на экранизации "Властелина колец"

библиотеку сериалов HBO, в том числе "Игру престолов" и другие хиты

Это существенно усилит позиции компании в конкуренции с Disney+, Amazon и другими крупными игроками рынка.

Что изменится для индустрии

Поглощение Warner Bros сделает Netflix не только крупнейшим стриминговым сервисом, но и владельцем одной из ключевых студий Голливуда.

На рынке ожидают пересмотра лицензионных соглашений и перераспределения прав на показ популярных франшиз.

Отдельно Netflix подчеркивает, что не планирует полностью отказываться от "большого экрана", поэтому студия Warner Bros и в дальнейшем будет выпускать фильмы в кинотеатрах. В свою очередь Netflix получит право на новые оригинальные проекты во вселенных культовых франшиз.

