Главная Компании Крупнейшая сделка в киноиндустрии — Netflix покупает Warner Bros

Крупнейшая сделка в киноиндустрии — Netflix покупает Warner Bros

Дата публикации 5 декабря 2025 15:43
Netflix готовится к покупке Warner Bros — что ждет зрителей
Девушка смотрит Netflix. Фото: Pixabay

Стриминговый гигант Netflix объявил о намерении приобрести киностудию Warner Bros за $82,7 млрд. О заключении сделки сообщил Hollywood Reporter.

Завершение сделки зависит от одобрения регуляторов. Если сделку согласуют, Netflix получит контроль над одной из самых богатых библиотек контента в мире - от "Гарри Поттера" до "Игры престолов".

Что известно о сделке

По данным СМИ, стоимость приобретения составляет $82,7 млрд. Ожидается, что закрытие сделки состоится после реструктуризации Warner Bros Discovery и выделения части телевизионного бизнеса в отдельную структуру.

Netflix заявляет, что студия Warner Bros сохранит отдельный бренд и продолжит работать как полноценный продакшен с прокатом в кинотеатрах, а не только со стримингом.

На какие франшизы получит права Netflix

В случае одобрения сделки Netflix получит права на ключевые франшизы студии, в частности:

  • фильмы и сериалы по вселенной Гарри Поттера
  • DC Comics (Batman, Superman и другие супергерои)
  • права на экранизации "Властелина колец"
  • библиотеку сериалов HBO, в том числе "Игру престолов" и другие хиты

Это существенно усилит позиции компании в конкуренции с Disney+, Amazon и другими крупными игроками рынка.

Что изменится для индустрии

Поглощение Warner Bros сделает Netflix не только крупнейшим стриминговым сервисом, но и владельцем одной из ключевых студий Голливуда.

На рынке ожидают пересмотра лицензионных соглашений и перераспределения прав на показ популярных франшиз.

Отдельно Netflix подчеркивает, что не планирует полностью отказываться от "большого экрана", поэтому студия Warner Bros и в дальнейшем будет выпускать фильмы в кинотеатрах. В свою очередь Netflix получит право на новые оригинальные проекты во вселенных культовых франшиз.

Напомним, что в Украине "забанили" сериалы с актером-путинистом — в том числе один из сезонов всемирно известной "Игры престолов".

Также мы советовали посмотреть три психологических триллера от Nelflix, от которых не оторваться.

 

