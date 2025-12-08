Трамп увидел угрозу в объединении Netflix с Warner Brothers

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил прокомментировал громкую будущую сделку между Netflix и Warner Brothers. Он заявил, что хочет приобщиться к принятию решения по предложенной сделке. Об этом пишет Reuters.

Трамп считает, что объединенная компания может получить слишком сильную позицию на рынке развлечений.

Трамп обращает внимание на концентрацию рынка

Речь идет о покупке компанией Netflix телевизионных и киностудий Warner Bros Discovery вместе со стриминговым подразделением. Эта договоренность оценивается в 72 млрд долларов.

Трамп не сообщил, поддерживает ли он одобрение сделки, однако сказал, что доля рынка, которую может получить Netflix после покупки Warner, "вызывает беспокойство".

По его словам, оценку должны делать экономисты, ведь именно размер влияния на индустрию станет главным аргументом для регуляторов.

Что известно о сделке Netflix и Warner Bros.

В случае одобрения соглашения Netflix получит права на ключевые франшизы студии, в частности:

фильмы и сериалы по вселенной Гарри Поттера

DC Comics (Batman, Superman и другие супергерои)

права на экранизации "Властелина колец"

библиотеку сериалов HBO, в том числе "Игру престолов" и другие хиты

Это существенно усилит позиции компании в конкуренции с Disney+, Amazon и другими крупными игроками рынка.

