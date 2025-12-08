Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Компании Сделка между Netflix и Warner Bros — что думает об этом Трамп

Сделка между Netflix и Warner Bros — что думает об этом Трамп

Ua ru
Дата публикации 8 декабря 2025 17:34
Трамп увидел угрозу в объединении Netflix с Warner Brothers
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил прокомментировал громкую будущую сделку между Netflix и Warner Brothers. Он заявил, что хочет приобщиться к принятию решения по предложенной сделке. Об этом пишет Reuters.

Трамп считает, что объединенная компания может получить слишком сильную позицию на рынке развлечений.

Реклама
Читайте также:

Трамп обращает внимание на концентрацию рынка

Речь идет о покупке компанией Netflix телевизионных и киностудий Warner Bros Discovery вместе со стриминговым подразделением. Эта договоренность оценивается в 72 млрд долларов.

Трамп не сообщил, поддерживает ли он одобрение сделки, однако сказал, что доля рынка, которую может получить Netflix после покупки Warner, "вызывает беспокойство".

По его словам, оценку должны делать экономисты, ведь именно размер влияния на индустрию станет главным аргументом для регуляторов.

Что известно о сделке Netflix и Warner Bros.

В случае одобрения соглашения Netflix получит права на ключевые франшизы студии, в частности:

  • фильмы и сериалы по вселенной Гарри Поттера
  • DC Comics (Batman, Superman и другие супергерои)
  • права на экранизации "Властелина колец"
  • библиотеку сериалов HBO, в том числе "Игру престолов" и другие хиты

Это существенно усилит позиции компании в конкуренции с Disney+, Amazon и другими крупными игроками рынка.

Напомним, что в Украине "забанили" сериалы с актером-путинистом — в том числе один из сезонов всемирно известной "Игры престолов".

Также мы писали о том, какие психологические мини-сериалы от Netflix стоит посмотреть. Острые ощущения вам гарантированы.

Дональд Трамп Netflix кинотеатры соглашение
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации