Netflix уточнила умови придбання Warner Bros — чого чекати фанатам

Логотип компанії Netflix. Фото: Pixabay

Netflix оприлюднила нове звернення щодо запланованого придбання кіностудії Warner Bros включно зі студією HBO. Повідомлення з'явилося на офіційному сайті компанії.

В Netflix назвали майбутнє об’єднання "історичним" та подробно роз'яснили, що зміниться для користувачів обох сервісів.

Реклама

Читайте також:

Які франшизи від HBO отримає Netflix

Компанія Netflix наголосила, що всі ключові франшизи студії HBO:

Гаррі Поттер,

Друзі,

Теорія великого вибуху,

Касабланка,

Гра престолів

Всесвіт DC

у майбутньому будуть об’єднані з флагманськими проєктами Netflix, такими як:

Дивні дива,

Венздей,

Гра в кальмара

Бріджертони та інші.

Компанія описує це як поєднання власного стримінгового сервісу з "видатними історіями" Warner Bros.

Обидва сервіси продовжують працювати окремо

При цьому Netflix підкреслює, що наразі для користувачів не змінюється нічого — обидва сервіси продовжують працювати окремо.

Процес придбання ще потребує схвалення регуляторів і акціонерів, тож компанія обіцяє інформувати аудиторію про подальші кроки.

Що залишається без змін

Netflix зазначає, що підписники можуть і надалі користуватися сервісом у стандартному режимі. Ніяких оновлень, змін структури чи інтеграції контенту сторони поки ЩО не запроваджують.

Річ у тому, що перехідний період може бути тривалим, адже регуляторні погодження — один із найскладніших етапів таких угод.

Що буде після схвалення угоди

Після завершення всіх формальностей бібліотека Warner Bros, HBO та HBO Max має інтегруватися в екосистему Netflix.

Це означатиме доступ до топових франшиз та значне посилення позицій компанії на світовому ринку розваг.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп неоднозначно прокоментував гучну майбутню угоду між Netflix і Warner Brothers. Він теж захотів долучиться до ухвалення рішення.

Дізнайтеся також, за яку суму стрімінговий гігант Netflix має намір придбати кіностудію Warner Bros.