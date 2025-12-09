Відео
Netflix роз'яснила, що зміниться після угоди з Warner Bros

Netflix роз'яснила, що зміниться після угоди з Warner Bros

Ua ru
Дата публікації: 9 грудня 2025 13:49
Netflix уточнила умови придбання Warner Bros — чого чекати фанатам
Логотип компанії Netflix. Фото: Pixabay

Netflix оприлюднила нове звернення щодо запланованого придбання кіностудії Warner Bros включно зі студією HBO. Повідомлення з'явилося на офіційному сайті компанії. 

В Netflix назвали майбутнє об’єднання "історичним" та подробно роз'яснили, що зміниться для користувачів обох сервісів.

Читайте також:

Які франшизи від HBO отримає Netflix

Компанія Netflix наголосила, що всі ключові франшизи студії HBO:

  • Гаррі Поттер,
  • Друзі,
  • Теорія великого вибуху,
  • Касабланка,
  • Гра престолів
  • Всесвіт DC 

у майбутньому будуть об’єднані з флагманськими проєктами Netflix, такими як:

  • Дивні дива,
  • Венздей,
  • Гра в кальмара
  • Бріджертони та інші.

Компанія описує це як поєднання власного стримінгового сервісу з "видатними історіями" Warner Bros.

Обидва сервіси продовжують працювати окремо

При цьому Netflix підкреслює, що наразі для користувачів не змінюється нічого — обидва сервіси продовжують працювати окремо.

Процес придбання ще потребує схвалення регуляторів і акціонерів, тож компанія обіцяє інформувати аудиторію про подальші кроки. 

Що залишається без змін 

Netflix зазначає, що підписники можуть і надалі користуватися сервісом у стандартному режимі. Ніяких оновлень, змін структури чи інтеграції контенту сторони поки ЩО не запроваджують.

Річ у тому, що перехідний період може бути тривалим, адже регуляторні погодження — один із найскладніших етапів таких угод.

Що буде після схвалення угоди

Після завершення всіх формальностей бібліотека Warner Bros, HBO та HBO Max має інтегруватися в екосистему Netflix.

Це означатиме доступ до топових франшиз та значне посилення позицій компанії на світовому ринку розваг. 

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп неоднозначно прокоментував гучну майбутню угоду між Netflix і Warner Brothers. Він теж захотів долучиться до ухвалення рішення.

Дізнайтеся також, за яку суму стрімінговий гігант Netflix має намір придбати кіностудію Warner Bros. 

 

Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
