Netflix уточнила умови придбання Warner Bros — чого чекати фанатам

Netflix роз'яснила, що зміниться після угоди з Warner Bros
Netflix оприлюднила нове звернення щодо запланованого придбання кіностудії Warner Bros включно зі студією HBO. Повідомлення з'явилося на офіційному сайті компанії.
В Netflix назвали майбутнє об’єднання "історичним" та подробно роз'яснили, що зміниться для користувачів обох сервісів.
Які франшизи від HBO отримає Netflix
Компанія Netflix наголосила, що всі ключові франшизи студії HBO:
- Гаррі Поттер,
- Друзі,
- Теорія великого вибуху,
- Касабланка,
- Гра престолів
- Всесвіт DC
у майбутньому будуть об’єднані з флагманськими проєктами Netflix, такими як:
- Дивні дива,
- Венздей,
- Гра в кальмара
- Бріджертони та інші.
Компанія описує це як поєднання власного стримінгового сервісу з "видатними історіями" Warner Bros.
Обидва сервіси продовжують працювати окремо
При цьому Netflix підкреслює, що наразі для користувачів не змінюється нічого — обидва сервіси продовжують працювати окремо.
Процес придбання ще потребує схвалення регуляторів і акціонерів, тож компанія обіцяє інформувати аудиторію про подальші кроки.
Що залишається без змін
Netflix зазначає, що підписники можуть і надалі користуватися сервісом у стандартному режимі. Ніяких оновлень, змін структури чи інтеграції контенту сторони поки ЩО не запроваджують.
Річ у тому, що перехідний період може бути тривалим, адже регуляторні погодження — один із найскладніших етапів таких угод.
Що буде після схвалення угоди
Після завершення всіх формальностей бібліотека Warner Bros, HBO та HBO Max має інтегруватися в екосистему Netflix.
Це означатиме доступ до топових франшиз та значне посилення позицій компанії на світовому ринку розваг.
Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп неоднозначно прокоментував гучну майбутню угоду між Netflix і Warner Brothers. Він теж захотів долучиться до ухвалення рішення.
Дізнайтеся також, за яку суму стрімінговий гігант Netflix має намір придбати кіностудію Warner Bros.
Читайте Новини.LIVE!