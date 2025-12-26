Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыМодаLifeЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Компании Не хватит генерации — киевлян предупредили о тяжелой зиме

Не хватит генерации — киевлян предупредили о тяжелой зиме

Ua ru
Дата публикации 26 декабря 2025 10:10
Киев может не выдержать полного блэкаута — Витренко
Ремонт электросетей. Фото: ДТЭК

В случае полного обесточивания столицы имеющихся мощностей когенерации будет недостаточно. Ситуация грозит полным блэкаутом. Об этом заявил депутат Киевсовета Алексей Витренко в эфире программы "Киевское время".

По его словам, с запуском мини-ТЭЦ городу станет немного легче, но системно проблему это не закроет.

Реклама
Читайте также:

Когенерация не станет панацеей

Витренко считает, что те объекты когенерации, которые сейчас устанавливает или планирует установить городская власть, действительно помогут пережить пиковые нагрузки. Однако их явно мало, если сценарий будет жестким — с длительным или полным блэкаутом.

"Будет ли легче с этой когенерацией? Да, будет легче. Но этого недостаточно. Параллельно надо запускать и другие программы — энергосбережения, резервной генерации, автономных решений для критических объектов", — пояснил он.

Школы Киева под угрозой

Отдельно депутат ударил по болезненной теме — школам. По его словам, в Киеве до сих пор нет решений, которые позволили бы учебным заведениям работать без отключений света.

При этом даже в прифронтовых городах, Чернигове и Запорожье, ситуация выглядит лучше.

"Я бы взял Кличко со всеми заместителями и повез в Чернигов. Там 138 школ обеспечены батареями Tesla. И свет в них не выключается", — заявил Витренко.

Он считает, если город не будет иметь собственной, достаточной генерации, то при сегодняшних тенденциях блэкаута не избежать.

Напомним, ДТЭК предупредил, что этой зимой возможно отключение света до 20 часов в сутки. Текущий отопительный сезон будет самым сложным для энергосистемы Украины с начала полномасштабного вторжения РФ.

Также мы рассказывали, что металлургический комбинат Запорожсталь смог возобновить свою работу после полного обесточивания, которое произошло вследствие российских обстрелов.

электроэнергия обстрелы Киевсовет отключения света блэкаут
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации