Киев может не выдержать полного блэкаута — Витренко

В случае полного обесточивания столицы имеющихся мощностей когенерации будет недостаточно. Ситуация грозит полным блэкаутом. Об этом заявил депутат Киевсовета Алексей Витренко в эфире программы "Киевское время".

По его словам, с запуском мини-ТЭЦ городу станет немного легче, но системно проблему это не закроет.

Когенерация не станет панацеей

Витренко считает, что те объекты когенерации, которые сейчас устанавливает или планирует установить городская власть, действительно помогут пережить пиковые нагрузки. Однако их явно мало, если сценарий будет жестким — с длительным или полным блэкаутом.

"Будет ли легче с этой когенерацией? Да, будет легче. Но этого недостаточно. Параллельно надо запускать и другие программы — энергосбережения, резервной генерации, автономных решений для критических объектов", — пояснил он.

Школы Киева под угрозой

Отдельно депутат ударил по болезненной теме — школам. По его словам, в Киеве до сих пор нет решений, которые позволили бы учебным заведениям работать без отключений света.

При этом даже в прифронтовых городах, Чернигове и Запорожье, ситуация выглядит лучше.

"Я бы взял Кличко со всеми заместителями и повез в Чернигов. Там 138 школ обеспечены батареями Tesla. И свет в них не выключается", — заявил Витренко.

Он считает, если город не будет иметь собственной, достаточной генерации, то при сегодняшних тенденциях блэкаута не избежать.

Напомним, ДТЭК предупредил, что этой зимой возможно отключение света до 20 часов в сутки. Текущий отопительный сезон будет самым сложным для энергосистемы Украины с начала полномасштабного вторжения РФ.

Также мы рассказывали, что металлургический комбинат Запорожсталь смог возобновить свою работу после полного обесточивания, которое произошло вследствие российских обстрелов.