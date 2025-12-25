Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыМодаLifeЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Компании Отключение света до 20 часов в сутки — ДТЭК предупредил

Отключение света до 20 часов в сутки — ДТЭК предупредил

Ua ru
Дата публикации 25 декабря 2025 00:39
ДТЭК ищет оборудование по Европе из-за дефицита резервов
Поврежденная теплоэлектростанция. Фото иллюстративное: ДТЭК

Текущий отопительный сезон будет самым сложным для энергосистемы Украины с начала полномасштабного вторжения РФ, пишет Bloomberg.

В ряде регионов потребители остаются без электроэнергии по 15-20 часов в сутки, заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

Реклама
Читайте также:

Системные повреждения оборудования

По словам Тимченко, с начала осени российские войска осуществляют регулярные атаки по всем составляющим энергосистемы - объектам генерации, передачи электроэнергии, газовой инфраструктуре и угольному сектору.

Только электростанции ДТЭК с сентября подверглись более шести целенаправленным атакам. В результате было повреждено или уничтожено более половины генерирующих мощностей компании.

Дефицит оборудования — ключевое ограничение

Отдельной проблемой Тимченко назвал нехватку оборудования для восстановления. Речь идет о трансформаторах, турбинах и генераторах, резервы которых в Украине фактически исчерпаны.

"Чем дальше, тем сложнее проводить восстановление, поскольку оборудование заканчивается", — отметил он.

В связи с этим команды ДТЭК работают в странах Европы, ища подержанное оборудование, которое можно оперативно доставить и адаптировать для тепловых электростанций.

Напомним, в результате массированной атаки России на Киевщине и в столице есть погибшие и раненые.

Также узнайте, может ли Россия атаковать энергетику в Украине в ближайшие дни.

Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации