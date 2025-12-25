ДТЭК ищет оборудование по Европе из-за дефицита резервов

Поврежденная теплоэлектростанция. Фото иллюстративное: ДТЭК

Текущий отопительный сезон будет самым сложным для энергосистемы Украины с начала полномасштабного вторжения РФ, пишет Bloomberg.

В ряде регионов потребители остаются без электроэнергии по 15-20 часов в сутки, заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

Системные повреждения оборудования

По словам Тимченко, с начала осени российские войска осуществляют регулярные атаки по всем составляющим энергосистемы - объектам генерации, передачи электроэнергии, газовой инфраструктуре и угольному сектору.

Только электростанции ДТЭК с сентября подверглись более шести целенаправленным атакам. В результате было повреждено или уничтожено более половины генерирующих мощностей компании.

Дефицит оборудования — ключевое ограничение

Отдельной проблемой Тимченко назвал нехватку оборудования для восстановления. Речь идет о трансформаторах, турбинах и генераторах, резервы которых в Украине фактически исчерпаны.

"Чем дальше, тем сложнее проводить восстановление, поскольку оборудование заканчивается", — отметил он.

В связи с этим команды ДТЭК работают в странах Европы, ища подержанное оборудование, которое можно оперативно доставить и адаптировать для тепловых электростанций.

