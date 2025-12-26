Відео
Головна Компанії Не вистачить генерації — киян попередили про важку зиму

Не вистачить генерації — киян попередили про важку зиму

Ua ru
Дата публікації: 26 грудня 2025 10:10
Київ може не витримати повного блекауту — Вітренко
Ремонт електромереж. Фото: ДТЕК

У разі повного знеструмлення столиці наявних потужностей когенерації буде недостатньо. Ситуація загрожує повним блекаутом. Про це заявив депутат Київради Олексій Вітренко в ефірі програми "Київський час".

За його словами, із запуском міні-ТЕЦ місту стане трохи легше, але системно проблему це не закриє.

Читайте також:

Когенерація не стане панацеєю

Вітренко вважає, що ті об’єкти когенерації, які зараз встановлює або планує встановити міська влада, справді допоможуть пережити пікові навантаження. Проте їх явно замало, якщо сценарій буде жорстким — із тривалим або повним блекаутом.

"Чи буде легше з цією когенерацією? Так, буде легше. Але цього недостатньо. Паралельно треба запускати й інші програми — енергозбереження, резервної генерації, автономних рішень для критичних об’єктів", — пояснів він. 

Школи Києва під загрозою

Окремо депутат вдарив по болючій темі — школах. За його словами, у Києві досі немає рішень, які дозволили б навчальним закладам працювати без відключень світла.

При цьому навіть у прифронтових містах, Чернігові та Запоріжжі, ситуація виглядає краще.

"Я б узяв Кличка з усіма заступниками і повіз у Чернігів. Там 138 шкіл забезпечені батареями Tesla. І світло в них не вимикається", — заявив Вітренко.

Він вважає, якщо місто не матиме власної, достатньої генерації, то при сьогоднішніх тенденціях блекауту не уникнути. 

Нагадаємо, ДТЕК попередив, що цієї зими можливе відключення світла до 20 годин на добу. Поточний опалювальний сезон буде найскладнішим для енергосистеми України з початку повномасштабного вторгнення РФ. 

Також ми розповідали, що металургійний комбінат Запоріжсталь зміг відновити свою роботу після повного знеструмлення, яке сталося внаслідок російських обстрілів. 

електроенергія обстріли Київрада відключення світла блекаут
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
