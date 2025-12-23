Кабмин запускает эксперимент по релокации Мотор Сичи на новые площадки

Министр обороны Денис Шмыгаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Кабинет министров одобрил экспериментальный проект по переносу запорожского завода Мотор Сич в более безопасное место. План предусматривает быстрое перемещение производственных мощностей и упрощенный запуск новых площадок, написал министр обороны Украины Денис Шмыгаль.

Он подчеркнул, что государство обеспечивает условия, чтобы оборонные заказы выполнялись без перерывов.

Запорожский регион, где расположена Мотор Сич, регулярно обстреливают, поэтому работа предприятия постоянно затруднена. Риски для зданий и людей настолько высоки, что медлить с переносом производства уже невозможно.

Именно поэтому правительство запускает "эксперимент": новые цеха быстро проектируют, подключают к водопроводу, газу, теплу и электросетям без лишних согласований, а рядом разворачивают всю вспомогательную инфраструктуру в безопасном районе.

Что предусматривает эксперимент

По словам Дениса Шмыгаля, государство гарантирует защиту чувствительной информации и создает условия для работы релокированных мощностей в режиме 24/7.

"Укрепляем, модернизируем и масштабируем оборонную индустрию, чтобы украинское войско имело все необходимое для защиты государства, жизни и здоровья каждого человека", — подчеркнул министр обороны.

Кроме этого, решение имеет "пакетный" характер. Оно детализирует механизмы финансовой поддержки оборонных предприятий: компенсацию части процентов по кредитам, лизинговые платежи и другие инструменты, которые должны облегчить перенос производства.

