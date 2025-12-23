Видео
Мотор Сич выводят из-под обстрелов — Кабмин запускает релокацию

Мотор Сич выводят из-под обстрелов — Кабмин запускает релокацию

Ua ru
Дата публикации 23 декабря 2025 18:42
Кабмин запускает эксперимент по релокации Мотор Сичи на новые площадки
Министр обороны Денис Шмыгаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Кабинет министров одобрил экспериментальный проект по переносу запорожского завода Мотор Сич в более безопасное место. План предусматривает быстрое перемещение производственных мощностей и упрощенный запуск новых площадок, написал министр обороны Украины Денис Шмыгаль.

Он подчеркнул, что государство обеспечивает условия, чтобы оборонные заказы выполнялись без перерывов.

Читайте также:

Почему государство хочет релокировать Мотор Сич

Запорожский регион, где расположена Мотор Сич, регулярно обстреливают, поэтому работа предприятия постоянно затруднена. Риски для зданий и людей настолько высоки, что медлить с переносом производства уже невозможно.

Именно поэтому правительство запускает "эксперимент": новые цеха быстро проектируют, подключают к водопроводу, газу, теплу и электросетям без лишних согласований, а рядом разворачивают всю вспомогательную инфраструктуру в безопасном районе.

Что предусматривает эксперимент

По словам Дениса Шмыгаля, государство гарантирует защиту чувствительной информации и создает условия для работы релокированных мощностей в режиме 24/7.

"Укрепляем, модернизируем и масштабируем оборонную индустрию, чтобы украинское войско имело все необходимое для защиты государства, жизни и здоровья каждого человека", — подчеркнул министр обороны.

Кроме этого, решение имеет "пакетный" характер. Оно детализирует механизмы финансовой поддержки оборонных предприятий: компенсацию части процентов по кредитам, лизинговые платежи и другие инструменты, которые должны облегчить перенос производства.

Напомним, что 23 декабря из-за массированных российских обстрелов энергетической инфраструктуры был полностью обесточен металлургический комбинат Запорожсталь.

Также мы сообщали, что индустриальный парк "Западноукраинский промышленный хаб" в Тернопольской области вынужден увеличиться в пять раз. Старая территория была заполнена полностью, а для новых резидентов не нашлось свободного места.

Денис Шмыгаль Кабинет министров Мотор Сич релокация эксперимент
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
