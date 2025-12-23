Кабмин запускает эксперимент по релокации Мотор Сичи на новые площадки

Мотор Сич выводят из-под обстрелов — Кабмин запускает релокацию
Кабинет министров одобрил экспериментальный проект по переносу запорожского завода Мотор Сич в более безопасное место. План предусматривает быстрое перемещение производственных мощностей и упрощенный запуск новых площадок, написал министр обороны Украины Денис Шмыгаль.
Он подчеркнул, что государство обеспечивает условия, чтобы оборонные заказы выполнялись без перерывов.
Почему государство хочет релокировать Мотор Сич
Запорожский регион, где расположена Мотор Сич, регулярно обстреливают, поэтому работа предприятия постоянно затруднена. Риски для зданий и людей настолько высоки, что медлить с переносом производства уже невозможно.
Именно поэтому правительство запускает "эксперимент": новые цеха быстро проектируют, подключают к водопроводу, газу, теплу и электросетям без лишних согласований, а рядом разворачивают всю вспомогательную инфраструктуру в безопасном районе.
Что предусматривает эксперимент
По словам Дениса Шмыгаля, государство гарантирует защиту чувствительной информации и создает условия для работы релокированных мощностей в режиме 24/7.
"Укрепляем, модернизируем и масштабируем оборонную индустрию, чтобы украинское войско имело все необходимое для защиты государства, жизни и здоровья каждого человека", — подчеркнул министр обороны.
Кроме этого, решение имеет "пакетный" характер. Оно детализирует механизмы финансовой поддержки оборонных предприятий: компенсацию части процентов по кредитам, лизинговые платежи и другие инструменты, которые должны облегчить перенос производства.
Напомним, что 23 декабря из-за массированных российских обстрелов энергетической инфраструктуры был полностью обесточен металлургический комбинат Запорожсталь.
Также мы сообщали, что индустриальный парк "Западноукраинский промышленный хаб" в Тернопольской области вынужден увеличиться в пять раз. Старая территория была заполнена полностью, а для новых резидентов не нашлось свободного места.
