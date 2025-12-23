Відео
Індустріальний парк на Тернопільщині виріс упʼятеро — місць немає

Індустріальний парк на Тернопільщині виріс упʼятеро — місць немає

Ua ru
Дата публікації: 23 грудня 2025 12:52
Західноукраїнський промисловий хаб, де закінчились місця, розширився у п'ять разів
Презентація у Західноукраїнському промисловому хабі. Фото: facebook.com/sklady.te.ua

Індустріальний парк "Західноукраїнський промисловий хаб" у Тернопільській області вимушений збільшитися в п’ять разів. Стара територія була заповнена повністю, а для нових резидентів не залишилося вільного місця, повідомив заступник голови Комітету ВР з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

Парк розширився з 10,6 до 55 гектарів після того, як усі наявні приміщення зайняли виробництва.

Читайте також:

Про який парк йдеться

Індустріальний парк запустили вже після початку повномасштабної війни, у 2022 році. Зараз він має 71 тисячу квадратних метрів реконструйованих виробничих приміщень. На території — 11 артезіанських свердловин і базова електрична потужність у 10 МВт.

Станом на грудень 2025 року в "Західноукраїнському промисловому хабі" працюють чотири ключові резиденти. Поруч із ними ще понад два десятки суміжних суб’єктів. Серед них: "Дельта-Фуд Індастрі", "Наша птиця", "М’ясокомбінат Тернопільський", "Бабуся Маруся". Загалом на території створено близько 860 робочих місць. Проєкт зосереджений на агропереробці. 

Хто заходить на нову ділянку

На розширеній території парк готується прийняти двох нових учасників. Перший — агропереробне підприємство. Другий — завод із виробництва упаковки.

Під їхні потреби відводять 5 і 10 гектарів відповідно. Будівництво розпочнеться у першому півріччі 2026 року.

Для нової ділянки парк планує додати 10 МВт електропотужності. 

Нагадаємо, що у Хмельницькій області з’явиться новий індустріальний парк, орієнтований на переробну промисловість. Інвестиції в проект оцінюють більш ніж у 400 млн грн.

Також ми повідомляли про ціни на агроринку України — яка продукція стала дорожчою на 900 гривень. 

промисловість Тернопільська область будівництво виробництво агропромисловість
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
