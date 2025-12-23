Відео
Головна Компанії Мотор Січ виводять з-під обстрілів — уряд запускає релокацію

Мотор Січ виводять з-під обстрілів — уряд запускає релокацію

Ua ru
Дата публікації: 23 грудня 2025 18:42
Кабмін запускає експеримент з релокації Мотор Січі на нові майданчики
Міністр оборони Денис Шмигаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Кабінет міністрів схвалив експериментальний проєкт з перенесення запорізького заводу Мотор Січ у безпечніше місце. План передбачає швидке переміщення виробничих потужностей і спрощений запуск нових майданчиків, написав міністр оборони України Денис Шмигаль. 

Він підкреслив, що держава забезпечує умови, щоб оборонні замовлення виконувалися без перерв. 

Читайте також:

Чому держава хоче релокувати Мотор Січ 

Запорізький регіон, де розташована Мотор Січ, регулярно обстрілюють, тому робота підприємства постійно ускладнена. Ризики для будівель і людей настільки високі, що зволікати з перенесенням виробництва вже неможливо. 

Саме тому, зараз уряд запускає "експеримент" з релокації: нові цехи швидко проєктують, підключають до водопроводу, газу, тепла й електромереж без зайвих погоджень, а поруч розгортають усю допоміжну інфраструктуру в безпечному районі.

Що передбачає експеримент

За словами Дениса Шмигаля, держава гарантує захист чутливої інформації та створює умови для роботи релокованих потужностей у режимі 24/7.  

"Зміцнюємо, модернізуємо та масштабуємо оборонну індустрію, аби українське військо мало все необхідне для захисту держави, життя та здоров’я кожної людини", — наголоств міністр оборони.

Крім цього, рішення має "пакетний" характер. Воно деталізує механізми фінансової підтримки оборонних підприємств: компенсацію частини відсотків за кредитами, лізингові платежі та інші інструменти, які мають полегшити перенесення виробництва.

Нагадаємо, що 23 грудня через масовані російські обстріли енергетичної інфраструктури був повністю знеструмлений металургійний комбінат Запоріжсталь

Також ми повідомляли, що індустріальний парк "Західноукраїнський промисловий хаб" у Тернопільській області вимушений збільшитися в п’ять разів. Стара територія була заповнена повністю, а для нових резидентів не знайшлося вільного місця. 

Денис Шмигаль Кабінет міністрів Мотор Січ релокація експеримент
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
