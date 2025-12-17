Метинвест Рината Ахметова купил актив ArcelorMittal в Яссах — детали соглашения

Работник на заводе ArcelorMittal. Фото: ArcelorMittal Tubular

Группа "Метинвест", принадлежащая Ринату Ахметову, получила полный контроль над румынским предприятием ArcelorMittal Tubular Products Iasi S.A. (AMTP Iasi). Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Ранее Еврокомиссия официально предоставила разрешение "Метинвесту" на покупку этого завода.

Реклама

Читайте также:

Что купил Ринат Ахметов

Завод в Яссах специализируется на сварных конструкционных трубах малого диаметра - для строительства, машиностроения, инфраструктуры и аграрного сектора. Максимальная мощность завода — 240 000 тонн в год.

Отдельный момент связан с географией. Актив в Румынии расположен не более, чем в 600 км от Запорожья. В "Метинвесте" объясняют это так: такое расстояние позволяет ежегодно поставлять до 180 000 тонн горячекатаного рулона украинского производства для дальнейшей переработки.

"Метинвест" еще до большой войны начал строить мост между металлургией Украины и ЕС. Поэтому новый завод для нас — это уникальная возможность загрузить работой сразу два предприятия — в Яссах и Запорожье. Это часть нашего вклада в послевоенное восстановление", — прокомментировал завершение сделки генеральный директор Метинвеста Юрий Рыженков.

Он добавил, что продукция завода будет востребована не только в ЕС, а и при восстановлении поврежденной боевыми действиями инфраструктуры и промышленности Украины.

Как согласовывалась покупка

Согласования длились несколько месяцев. 21 октября 2025 года "Метинвест" подал сделку на рассмотрение Европейской комиссии, а 24 ноября получил одобрение в соответствии с регламентом ЕС о слиянии.

На следующий день аналогичное согласование предоставило румынское ведомство по вопросам конкуренции после скрининга иностранной инвестиции.



В 2026 году планируется интеграция завода в производственные и организационные цепи "Метинвеста". На площадке есть пять трубных станов, две линии продольной резки и две линии покрытия.

Компания также заявила, что будет соблюдать все трудовые договоры с сотрудниками завода.

Почему рынок Румынии важен для Украины

В "Метинвесте" добавляют, что покупка завода должна расширить цепочку до готовой продукции, дать регулярную загрузку румынского актива и поддержать стабильность производства в регионе.

Аргумент простой: Румыния ежегодно импортирует более 400 000 тонн сварных труб, и это создает спрос на продукцию такого предприятия.

Кроме того, покупка AMTP Iasi может стать лишь первым шагом более масштабной экспансии "Метинвеста" на румынском рынке. В начале октября компания также подтвердила заинтересованность в приобретении Liberty Galați — единственного в стране производителя плоского проката с мощностью около 2 млн тонн стали в год.

Напомним, ранее мы писали, что один из крупнейших машиностроительных заводов Украины, Днепротяжмаш, официально признан банкротом. Такое решение принял Хозяйственный суд Днепропетровской области.

Также мы сообщали, что на Куяльницком лимане под Одессой строится первый в Украине завод по промышленному производству пищевой и технической соли. Предприятие начнет работу в начале 2026 года и будет производить до 15 тысяч тонн соли ежемесячно.