Метінвест Ріната Ахметова купив актив ArcelorMittal у Яссах — деталі угоди

Працівник на заводі ArcelorMittal. Фото: ArcelorMittal Tubular

Група "Метінвест", що належить Рінату Ахметову, отримала повний контроль над румунським підприємством ArcelorMittal Tubular Products Iasi S.A. (AMTP Iasi). Про це повідомили у пресслужбі компанії.

Раніше Єврокомісія офіційно надала дозвол "Метінвесту" на покупку цього заводу.

Що купив Рінат Ахметов

Завод у Яссах спеціалізується на зварних конструкційних трубах малого діаметра — для будівництва, машинобудування, інфраструктури та аграрного сектору. Максимальна потужність заводу — 240 000 тонн на рік.

Окремий момент — географія. Актив у Румунії розташований не більше, ніж 600 км від Запоріжжя. У "Метінвесті" пояснюють це так: така відстань дозволяє щороку постачати до 180 000 тонн гарячекатаного рулону українського виробництва для подальшої переробки.

"Метінвест" ще до великої війни почав будувати міст між металургією України та ЄС. Тому новий завод для нас — це унікальна можливість завантажити роботою відразу два підприємства – в Яссах і Запоріжжі. Це частина нашого внеску у повоєнну відбудову", — прокоментував завершення угоди генеральний директор Метінвесту Юрій Риженков.

Він додав, що продукція заводу матиме попит не лише в ЄС, а буде затребувана й під час відновлення пошкодженої бойовими діями інфраструктури й промисловості України.

Як погоджували купівлю

Погодження тривали кілька місяців. 21 жовтня 2025 року "Метінвест" подав угоду на розгляд Європейської комісії, а 24 листопада отримав схвалення відповідно до регламенту ЄС про злиття.

Наступного дня аналогічне погодження надало румунське відомство з питань конкуренції після скринінгу іноземної інвестиції.



У 2026 році планується інтеграція заводу в виробничі та організаційні ланцюги "Метінвесту". На майданчику є п’ять трубних станів, дві лінії поздовжнього різання та дві лінії покриття.

Компанія також заявила, що буде дотримуватися всіх трудових договорів зі співробітниками заводу.

Чому ринок Румунії важливий для України

У "Метінвесті" додають, що купівля заводу має розширити ланцюг до готової продукції, дати регулярне завантаження румунського активу й підтримати стабільність виробництва в регіоні.

Аргумент у цифрах простий: Румунія щороку імпортує понад 400 000 тонн зварних труб, і це створює попит на продукцію такого підприємства.

Крім того, купівля AMTP Iasi може стати лише першим кроком більш масштабної експансії "Метінвесту" на румунському ринку. На початку жовтня компанія також підтвердила зацікавленість у придбанні Liberty Galați — єдиного в країні виробника плоского прокату з потужністю близько 2 млн тонн сталі на рік.

