Метинвест вдвое сократил штат - что известно о потерях компании

Работник Метинвеста за работой. Фото: Metinvest.media

Группа Метинвест сообщила о самом масштабном кадровом сокращении за всю историю компании. Из-за войны количество работников уменьшилось в 2,3 раза, со 113 000 до примерно 50 тысяч, пишет Интерфакс-Украина.

В компании объяснили, что война разрушила часть производственных площадок и изменила саму логику работы, так как теперь производственное планирование зависит от доступности людей, а не оборудования или сырья.

Кадровый дефицит Метинвеста

Сейчас в компании открыто более 4000 вакансий, при чем самая острая нехватка - на рабочие специальности. В результате на рынке фактически нет достаточного количества квалифицированных кадров.

Каждый шестой сотрудник уже служит в ВСУ, это примерно 15% от активной численности. При этом изменилась гендерная структура: женщины уже составляют около 30% персонала и работают на сложных технических позициях, где раньше работали только мужчины.

Как изменилось производство Метинвеста

Несмотря на кадровый дефицит и потерю части промышленных площадок и людей, группа компаний все равно удерживает позиции крупнейшего работодателя и индустриального лидера страны.

За девять месяцев 2025 года производство готовой продукции выросло на 8%.

71,24% Метинвеста принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову, 23,76% — Smart Holding.

