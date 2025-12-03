Видео
Главная Компании Метинвест Ахметова потерял половину работников — какие причины

Метинвест Ахметова потерял половину работников — какие причины

Ua ru
Дата публикации 3 декабря 2025 18:01
Метинвест вдвое сократил штат - что известно о потерях компании
Работник Метинвеста за работой. Фото: Metinvest.media

Группа Метинвест сообщила о самом масштабном кадровом сокращении за всю историю компании. Из-за войны количество работников уменьшилось в 2,3 раза, со 113 000 до примерно 50 тысяч, пишет Интерфакс-Украина.

В компании объяснили, что война разрушила часть производственных площадок и изменила саму логику работы, так как теперь производственное планирование зависит от доступности людей, а не оборудования или сырья.

Читайте также:

Кадровый дефицит Метинвеста

Сейчас в компании открыто более 4000 вакансий, при чем самая острая нехватка - на рабочие специальности. В результате на рынке фактически нет достаточного количества квалифицированных кадров.

Каждый шестой сотрудник уже служит в ВСУ, это примерно 15% от активной численности. При этом изменилась гендерная структура: женщины уже составляют около 30% персонала и работают на сложных технических позициях, где раньше работали только мужчины.

Как изменилось производство Метинвеста

Несмотря на кадровый дефицит и потерю части промышленных площадок и людей, группа компаний все равно удерживает позиции крупнейшего работодателя и индустриального лидера страны.

За девять месяцев 2025 года производство готовой продукции выросло на 8%.

71,24% Метинвеста принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову, 23,76% — Smart Holding.

Напомним, что Еврокомиссия разрешила Ринату Ахметову купить трубный завод в ЕС, в Румынии. Еврокомиссия пришла к выводу, что сделка не создаст рисков для конкуренции на рынке.

Также мы сообщали, что украинские работники смогут рассчитывать на минимальную зарплату в размере 8 000 грн по состоянию на декабрь 2025 года. Однако существуют ситуации, когда работодатель может снизить эту сумму.

Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
