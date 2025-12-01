Один из крупнейших заводов Украины официально признали банкротом — он передавал оборудование в Россию

Один из крупнейших заводов в Украине признан банкротом — причины
Один из крупнейших машиностроительных заводов Украины, Днепротяжмаш, официально обанкротился. Такое решение принял Хозяйственный суд Днепропетровской области, сообщает NV Бизнес со ссылкой на постановление суда.
В решении суда отмечается, что предприятие, вероятно, было умышленно доведено до банкротства.
Подозрительное оборудование и российский след
После начала дела о банкротстве в апреле 2025-го аудит выявил признаки умышленного доведения предприятия до неплатежеспособности. Среди установленных фактов — передача имущества под арестом, бесплатное пользование недвижимостью третьими лицами и несанкционированная передача оборудования сторонней структуре, имеющая признаки скрытой продажи.
Более того, часть арестованного оборудования завода передавалась в Россию для дальнейшего использования в ВПК и связанных отраслях. В ведомстве отметили, что такие действия подпадают под ст. 111-2 УК - пособничество государству-агрессору.
Баланс и владельцы завода
По состоянию на сентябрь 2025 года балансовая стоимость основных средств завода составляла 421 млн грн.
Предприятие контролирует семья Алексея Зиновьева. По данным в системе YouControl, 87,1% акций общества принадлежат его детям Егору, Антону и Славяне Зиновьевым.
Что производил Днепротяжмаш
Предприятие в Днепре было ключевым производителем оборудования для металлургии, трубопроводов, горнодобывающей индустрии, а также для систем метро.
