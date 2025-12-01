Один из крупнейших заводов Украины официально признали банкротом — он передавал оборудование в Россию

Здание завода Днепротяжмаш. Фото: Музей истории Днепра

Один из крупнейших машиностроительных заводов Украины, Днепротяжмаш, официально обанкротился. Такое решение принял Хозяйственный суд Днепропетровской области, сообщает NV Бизнес со ссылкой на постановление суда.

В решении суда отмечается, что предприятие, вероятно, было умышленно доведено до банкротства.

Подозрительное оборудование и российский след

После начала дела о банкротстве в апреле 2025-го аудит выявил признаки умышленного доведения предприятия до неплатежеспособности. Среди установленных фактов — передача имущества под арестом, бесплатное пользование недвижимостью третьими лицами и несанкционированная передача оборудования сторонней структуре, имеющая признаки скрытой продажи.

Более того, часть арестованного оборудования завода передавалась в Россию для дальнейшего использования в ВПК и связанных отраслях. В ведомстве отметили, что такие действия подпадают под ст. 111-2 УК - пособничество государству-агрессору.

Баланс и владельцы завода

По состоянию на сентябрь 2025 года балансовая стоимость основных средств завода составляла 421 млн грн.

Предприятие контролирует семья Алексея Зиновьева. По данным в системе YouControl, 87,1% акций общества принадлежат его детям Егору, Антону и Славяне Зиновьевым.

Что производил Днепротяжмаш

Предприятие в Днепре было ключевым производителем оборудования для металлургии, трубопроводов, горнодобывающей индустрии, а также для систем метро.

Также мы сообщали, что в Днепре 2 декабря объявили День траура по погибшим в результате обстрелов России.