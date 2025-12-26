Экспорт металлолома из Украины резко вырос — почему это невыгодно для государства

Лом металлов. Фото: Pexels

В Украине продажа черного металлолома за рубеж выросла намного быстрее, чем прогнозировали. Это происходит в тот момент, когда отечественные металлургические заводы еле добирают себе сырье. Такие цифры приводит GMK Center.

За январь-ноябрь 2025 года вывоз лома подскочил почти на 46 %. Предыдущий годовой результат уже преодолен, хотя календарный год еще не закончился.

Куда направляется украинский лом

В течение одиннадцати месяцев в государства ЕС отправлено более 380 тысяч тонн черного лома. Для военного времени это абсолютный рекорд.

Из этого количества почти 70 % приходится на польский рынок. По сравнению с прошлым годом поставки в Польшу поднялись более чем на треть.

Государство пытается бороться

Формально государство уже давно пытается сдержать экспорт. С 2021 года действует пошлина 180 евро за тонну — одна из самых высоких в Европе. Однако после начала полномасштабной войны экспорт металлолома вновь прыгнул вверх.

Кстати, это происходит с помощью транзитных схем — сначала украинский лом вывозят в страны ЕС без пошлины, а дальше уже переправляют в Турцию.

Экспорт бьет рекорды, а внутри страны — дефицит

Между тем, заготовка лома в Украине резко упала. Если до войны собирали 4-5 млн тонн в год, то сейчас лишь едва ли 1,2-1,5 миллиона.

Это уже привело к значительному дефициту на украинских металлургических заводах.

Почему вывоз лома вредит государству

Сейчас все эксперты сходятся в одном, что массовый вывоз металлолома опасен, потому что подрывает сырьевую базу украинской металлургии.

К тому же, еще одна проблема связана с налоговыми поступлениями. Госбюджет получает с тонны вывезенного на экспорт лома всего 104 гривен! И это при том, что общий доход отрасли составляет 3,2 млрд гривен.

